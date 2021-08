Borse europee in ordine sparso, a Piazza Affari scatta Stellantis

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Indici in cerca di direzione in Europa, con le trimestrali che favoriscono gli acquisti e i timori per un rallentamento della ripresa che, allo stesso tempo, frenano l'ottimismo. Dopo la buona prima seduta del mese di agosto, torna così a farsi sentire la cautela sull'azionario europeo, sulla scia di Wall Street e delle Borse asiatiche, con il diffondersi della variante Delta del Covid-19 che fa temere per l'economia e con i segnali di rallentamento che preoccupano gli operatori. In Asia pesa la stretta di Pechino sulle imprese private: secondo i media cinesi, infatti, l'attenzione del Governo si sposta ora sul gioco online (con il titolo del colosso del settore Tencent Holding crollato dell'11%).

Nel corso della seduta ancora trimestrali in primo piano, coi bilanci che stanno restituendo un quadro positivo della prima fase della ripresa posto-Covid. Tra le big europee, numeri in crescita per Societe Generale, Sanofi, Bp e Infineon (frenata però dalle chiusure e con ricavi sotto le attese). In calo anche Bmw che risente della carenza di chip. In queste ore si riunisce, tra gli altri, il cda di Poste Italiane, mentre Generali tiene la conference call con gli analisti sui conti. I mercati guardano anche ai dati macroeconomici, focus su prezzi alla produzione nell'Eurozona e ordinativi industriali americani.



A Piazza Affari scatta Stellantis, debole Generali



A Piazza Affari è la volta di Generali che ha annunciato, prima dell'avvio delle contrattazioni, un risultato operativo nel primo semestre a 3 miliardi di euro (+10%) e un utile raddoppiato a 1,54 miliardi mentre Stellantis è subito scattata al rialzo dopo aver rivisto in positivo la guidance sul 2021. Bene anche la holding Exor mentre perde ancora posizioni Ferrari dopo la trimestrale del 2 agosto (nonostante l'azienda del "Cavallino Rampante" nel periodo aprile-giugno sia tornata ai livelli pre-pandemia e abbia registrato ricavi per oltre un miliardo di euro e un utile netto di 206 milioni).

Tra le banche sale Intesa Sanpaolo, mentre Unicredit recupera e Banca Mps cede ancora terreno dopo l'annuncio delle possibili “nozze” e le conseguenti polemiche politiche (bipartisan). Sempre tra gli istituti di credito, Bca Carige rimbalza dopo il tonfo della vigilia in seguito ai risultati degli stress test.