Borse europee in calo, occhi su Evergrande e Fed. Euro ritrova quota 1,16 $

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Partite già deboli, le Borse europee perdono ulteriormente tono e ampliano i ribassi. Dopo la frenata di settembre, gli investitori prevedono un ottobre all’insegna della volatilità, in attesa di capire se la Federal Reserve deciderà di rivedere la propria politica monetaria a novembre o se rimanderà la mossa a dicembre. Fondamentale sarà anche il dato sull’occupazione americana in arrivo venerdì. Gli esperti prevedono che saranno creati 475.000 posti di lavoro, dopo il deludente +235.000 di agosto. Così sugli indici prevalgono i dubbi, come mostra l'andamento del FTSE MIB di Milano, del CAC 40 di Parigi, del DAX 40 di Francoforte, con la fiducia dell'industria dell'auto in calo a settembre, del Ftse 100 di Londra e dell'AEX di Amsterdam. Fa meglio l'IBEX 35 di Madrid.

In Cina rimane sotto la lente il caso Evergrande, le cui azioni sono state sospese alla Borsa di Hong Kong in attesa di comunicazioni su un'importante transazione che dovrebbe essere annunciata a breve. Nella Repubblica Popolare è sotto la lente anche il razionamento dell’energia elettrica, che sta rallentando i processi produttivi. Intanto venerdì scorso ha destato allarme l’andamento dell’inflazione americana che ad agosto si è spinta al 4,3% su base annuale, confermandosi ai massimi dal 1991, dopo il +4,2% di luglio. Ad ogni modo il tasso sui Treasury ha fortemente frenato, con il decennale tornato sotto la soglia dell’1,5% (adesso si attesta all’1,46%). Complice anche la notizia della pillola anti-Covid scoperta da Merck, che potrebbe rappresentare una svolta nella lotta alla pandemia.

A Milano occhi su Mediobanca e Generali, focus Stellantis

A Piazza Affari l’attenzione è ancora una volta catalizzata su Mediobanca e Generali, nell’attesa di novità sul riassetto azionario delle due società, dopo i recenti movimenti. Focus anche su Stellantis, dopo che è emerso venerdì che il gruppo a settembre 2021 ha registrato in Italia un calo delle immatricolazioni auto del 41,6% rispetto allo stesso mese del 2020. Reggono nel frattempo i petroliferi, come mostra l'andamento di Eni, Tenaris e Saipem. Sono deboli le Stmicroelectronics e sono contrastate le banche. Fuori dal paniere principale, Mediaset è in calo dopo che i vertici hanno proposto una revisione della struttura delle azioni.

Occhi sul petrolio, euro ritrova quota 1,16 dollari

Il focus è anche sul prezzo del petrolio, visto che è in calendario la riunione dei Paesi Opec+, che potrebbero annunciare un rialzo della produzione. Il wti, contratto di novembre, lima dai valori di venerdì, massimi dall’ottobre 2018: si attesta a 75,48 dollari al barile, in calo dello 0,48%. L’andamento del valore del greggio potrebbe influenzare i petroliferi, che comunque hanno registrato robusti progressi nelle ultime settimane.

Sul mercato dei cambi, l’euro rimane debole sul biglietto verde, ma ritrova quota 1,16: è scambiato a 1,1612 dollari, dagli 1,1599 dell'apertura e 1,159 venerdì in chiusura. Vale inoltre 128,76 yen (128,75), mentre il dollaro-yen si attesta a 111 (111,05).

Spread poco mosso in area 104 punti

Andamento poco mosso per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco si attesta a 104 punti base dai 105 punti del closing di venerdì. In flessione il rendimento del BTp decennale italiano, che si attesta in avvio allo 0,82% dallo 0,87% registrato al closing precedente.