Borse caute, stime Ue nelle attese. A Milano in luce Interpump e Leonardo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I dati di aprile che segnalano la frenata dell'economia cinese, complici i nuovi lockdown con la politica 'zero Covid', fanno da premessa all'incertezza delle Borse europee, che procedono all'insegna della cautela. Ad ogni modo, gli acquisti su minerari, energia e utility danno qualche sostegno, mentre non pesano le nuove stime della Commissione europea su crescita e inflazione nell'Eurozona. Le proiezioni di Bruxelles hanno confermato le anticipazioni di una frenata dell'economia e di un'accelerazione dei prezzi.

Così, il FTSE MIB di Milano è poco sopra la parità, mentre restano un po' più indietro il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, ilFT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.In Cina la produzione industriale si è contratta del 2,9% rispetto a un anno fa, le vendite al dettaglio addirittura dell'11,1%. Intanto, la Commissione ha diffuso le previsioni sulla crescita per 2022 e 2023 e inflazione: l'attesa è di un deciso rallentamento della crescita quest'anno rispetto al 4% previsto in precedenza e una proiezione ben più elevata per l'inflazione rispetto al 3,5% dell'ultima stima.

Eurozona, taglio crescita pil 2022 a 2,7%, 2023 a 2,3%

La Commissione europea ha tagliato le stime di crescita del pil quest’anno e l’anno prossimo rispetto alle previsioni di febbraio: il pil viene stimato nell’area euro crescere del 2,7% e del 2,3% rispettivamente contro la precedente previsione di 4% e 2,7%. Nella Ue 2,7% e 2,3% rispetto alla precedente previsione 4% e 2,8%. Il tasso di inflazione nell’area euro aumenterà quest’anno al 6,1% rispetto al 2,6% nel 2021 (stima di febbraio 3,5%); nel 2023 calerà al 2,7% (stima di febbraio 1,7%). Il tasso di disoccupazione si attesterà sul 7,3% in calo rispetto al 7,7% nel 2021 per portarsi al 7% l’anno prossimo. Nella Ue il tasso di inflazione sarà quest’anno al 6,8%, l’anno prossimo al 3,2%. La disoccupazione al 6,7% e al 6,5% rispettivamente.



A Milano scatta Interpump, in coda Pirelli e Nexi

A Piazza Affari scatta Interpump Group, dopo i conti del primo trimestre: Equita ha alzato la raccomandazione a "buy". Buona partenza (+0,9%), ma immediato dietrofront per Unipol dopo il tonfo di venerdì (-8,25%) seguito al piano 2024 e all'annuncio che non ci sarà un accorciamento della catena societaria attraverso una fusione con Unipolsai. Prese di beneficio su Banca Generali e sul risparmio gestito protagonista di una settimana vivace tra risultati trimestrali e ipotesi di aggregazioni. In coda Pirelli, Nexi e Poste Italiane.



Petrolio in calo, euro/dollaro ancorato a quota 1,04

Petrolio in flessione di circa un punto percentuale: il Brent luglio arretra a 109,9 dollari al barile, il Wti giugno a 109,35 dollari al barile. In calo i prezzi del gas naturale in Europa a 94,2 euro al megawattora (-2,7%) nel contratto giugno.

Sul mercato valutario, il cambio euro-dollaro scende anche sotto a 1,04 e tratta a 1,0397 (da 1,0414 di venerdì). Euro/yen a 134,05 (da 134,59). Dollaro/yen a 128,89 (da 129,21). Dollaro/yuan ai massimi dall'autunno 2020 dopo i dati cinesi a 6,799.