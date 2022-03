Borse Ue caute, Milano in prima fila con petroliferi e banche. Greggio sopra 100 $

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono all'insegna della prudenza dopo due settimane consecutive di recupero che hanno portato l'indice Stoxx600 europeo ai livelli precedenti l'attacco russo in Ucraina, assieme alla miglior settimana di Wall Street da novembre 2020, mentre torna ad accendersi il prezzo del barile di greggio. I mercati europei sono concentrati sulle diplomazie al lavoro sulla crisi russo-ucraina ma risentono anche della debolezza di quelli asiatici: la Banca centrale cinese, come nelle previsioni, non ha modificato il tasso "loan prime rate" ma gli analisti sperano in un intervento a supporto dell'economia davanti al rischio di un rallentamento. Nel corso della giornata attenzione sulle Banche centrali con Christine Lagarde, presidente della Bce, che interverrà a un evento a Parigi mentre il numero uno della Fed Jerome Powell parlerà nel pomeriggio a Washington. Nel Vecchio Continente si distingue in positivo il FTSE MIB grazie agli acquisti su petroliferi e banche, mentre sono più cauti gli altri indici principali, come il francese CAC 40, il tedesco DAX 30 e il FT-SE 100 a Londra.

A Milano al top banche e oil, scivola Tim

A Piazza Affari in prima fila industria petrolifera e banche con Tenaris seguita da Eni che recupera dopo il calo dell’ultima seduta in seguito alla presentazione del piano al 2025. Tra gli istituti di credito spicca Unicredit. Bene anche le utility con A2a ed Enel. In fondo al listino, invece, il gruppo Telecom Italia dopo che l'agenzia Fitch ha abbassato il rating a BB da BB+ portando l'outlookl da "stabile" a "negativo. Deboli anche Diasorin, Nexi e Inwit. In evidenza Poste Italiane che ha acquistato la maggioranza della società di logistica ospedaliera e di gestione dei dati medici Plurima. Stacco dividendo invece per Stmicroelectron. Buzzi Unicem da questa seduta non è più un titolo del Ftse Mib. Fuori dal paniere principale strappa Bialetti grazie al ritorno all'utile nel 2021.



Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Il petrolio torna a correre, gas in calo

Prezzi del petrolio in netto rialzo a inizio di settimana con l'Unione europea che sta valutando un embargo al greggio russo come sanzione per la crisi Ucraina e gli attacchi a impianti di Saudi Aramco da parte di gruppi Huthi yemeniti. Il Brent consegna maggio sale di quasi il 3% a 111,05 dollari al barile, il Wti aprile segna +3,2% a 108,07 dollari al barile. La scorsa settimana (14-18 marzo) i prezzi del greggio sono arretrati complessivamente del 4% circa. In calo del 3% circa il prezzo del gas in Europa che sulla piattaforma Ttf è trattato a 102 euro al megawattora. In lieve calo l'oro a 1.922 dollari l'oncia dopo una settimana di flessione in cui il calo del prezzo è stato vicino al 3%. Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro si mantiene agli stessi livelli di venerdì ed è trattato 1,1060. A Piazza Affari focus sull'eventuale impatto sulle utility e i gruppi dell'energia del pacchetto di misure approvato dal Governo Draghi per contenere gli impatti del caro energia su famiglie e imprese.



A Mosca tornano gli scambi sui bond

La Borsa di Mosca, intanto, si avvia verso una graduale ripresa delle sue attività, ferme dallo scorso 24 febbraio. Oggi, infatti, la Banca centrale della Russia ha deciso di riprendere le negoziazioni sui bond governativi (con due finestre di contrattazione) e le vendite allo scoperto su questi strumenti saranno vietate. Per quanto riguarda lo scambio dei titoli azionari, invece, nelle prossime ore dovrebbero arrivare nuove comunicazioni e gli orari di apertura della Borsa per i giorni successivi saranno annunciati in seguito, sul sito ufficiale della Banca di Russia. Per prevenire un'eccessiva volatilità, la Banca di Russia in una nota ha inoltre spiegato che acquisterà obbligazioni federali per gli importi necessari a limitare i rischi per la stabilità finanziaria, sottolineando che "gli acquisti saranno effettuati per il tempo necessario a completare l'adeguamento dei prezzi degli strumenti finanziari alle nuove condizioni" di mercato.

Spread in rialzo

In rialzo lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco segna 155 punti base, quattro in più rispetto al closing di venerdì 18 marzo a 151 punti base. In rialzo anche il rendimento del decennale benchmark italiano che sale all'1,92% dall'1,89% dell'ultimo riferimento.