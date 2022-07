Il nuovo blitz di Mosca sul gas frena le Borse europee, Milano tiene (+0,8%) grazie alle banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La nuova guerra del gas tra Mosca e l’Europa fa sentire i suoi effetti sui listini azionari, già nervosi in attesa delle imminenti decisioni della Fed sui tassi e dopo i dati macro che certificano l’arrivo di una recessione ormai imminente (è il caso della Germania). L’annuncio di Gazprom, infatti, che ha deciso di colpo di ridurre drasticamente da mercoledì 27 luglio le consegne di gas russo nel Vecchio Continente ha mandato in ansia i mercati dopo i rialzi della mattina, con Francoforte finita subito in “rosso” e Parigi poco sopra la parità. Stavolta ha fatto eccezione la Borsa Milano, grazie al riscatto dei bancari in attesa che inizi la stagione delle trimestrali.

Oltre al balzo del prezzo del gas, che in chiusura scambiava ad Amsterdam sui 177,3 euro al MWh (+10,6%), a pesare sull’umore degli investitori è stato il peggioramento superiore alle attese del clima di fiducia delle imprese tedesche misurato dall'istituto Ifo, che ha certificato una Germania «sull'orlo di una recessione». Intanto, sale l’attesa per la due giorni di riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Fed, che mercoledì alzerà ancora una volta i tassi di interesse (le aspettative sono per un aumento di 75 punti base, anche se sono emerse previsioni di un possibile rialzo di 1 punto).

A Piazza Affari, che continua a fare i conti con la crisi di governo e con l'incertezza in vista delle elezioni del 25 settembre, il FTSE MIB ha chiuso in rialzo grazie al buon andamento delle banche, che si avvicinano all'appuntamento con la pubblicazione dei conti semestrali. Più debole Francoforte (DAX 30) mentre hanno alla fine retto, ma poco sopra la parità, Parigi (CAC 40) e Londra (FT-SE 100), con l'andamento volatile di Wall Street che ha contribuito a rallentare gli indici europei nella seconda parte della seduta. Il listino statunitense ha poi chiuso in maniera contrastata: il Dow Jones sale dello 0,28% a 31.990,00 punti, il Nasdaq perde lo 0,43% a 11.782,67 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,13% a 3.966,72 punti.

Ifo: Germania sull'orlo di una recessione

Sul fronte macro, in Germania è peggiorato più delle attese il clima di fiducia delle imprese tedesche misurato dall'istituto Ifo. L'indice è sceso a 88,6 punti a luglio dai 92,2 di giugno, contro attese per una flessione più contenuta a 90,5. Si tratta del valore più basso da giugno 2020. Il sottoindice sulle condizioni correnti è sceso a 97,7 da 99,4 e l'indice sulle aspettative a 80,3 da 85,5. Il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest, ha notato che «il sentiment negli affari tedeschi si è notevolmente raffreddato. Le aziende tedesche si aspettano che gli affari diventino molto più difficili nei prossimi mesi e sono anche meno soddisfatte della loro situazione attuale». «I prezzi elevati dell'energia e l'imminente penuria di gas sono un peso», ha aggiunto, e «la Germania e' sull'orlo di una recessione».

Bene le banche, Generali approfitta dell'ok al buyback

Tra i principali titoli di Piazza Affari, Generali ha approfittato del via libera dell'Ivass al buyback da 500 milioni, che potrebbe partire a breve. L’ok del regolatore rappresentava certamente un passaggio cruciale nell’ottica del buyback, ferma l’indicazione ufficiale già fornita al mercato che esso sarà completato entro fine anno. L'obiettivo del gruppo triestino è restituire ai soci, remunerandoli attraverso l’annullamento delle azioni riacquistate, le risorse liquide non utilizzate per l’M&A nel piano 2019-2021. Riscatto per Saipem. Per tutta la seduta acquisti anche sulle banche, che questa settimana cominceranno ad alzare il velo sui conti del primo semestre: hanno così guadagnato terreno Bper, Banco Bpm, Unicredit e Intesa Sanpaolo. In "rosso" invece Diasorin, Interpump Group, Telecom Italia e Leonardo - Finmeccanica.