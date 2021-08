Borse europee deboli, la variante Delta torna a frenare i mercati

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta debole per le Borse europee, dopo che i timori legati alla diffusione della variante Delta del coronavirus hanno penalizzato l'andamento dei listini asiatici con l'eccezione di Tokyo, che è riuscita a terminare la giornata del 26 agosto sopra la parità. Le Borse orientali hanno così ignorato l'ennesima chiusura da record di Wall Street, mentre il rialzo dei tassi di interesse in Corea del Sud ha contribuito a riportare al centro dell'attenzione l'outlook di politica monetaria delle Banche centrali. L'appuntamento clou sarà, quindi, l'intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in calendario per il 27 agosto al simposio di Jackson Hole. Nell'attesa, a Piazza Affari il FTSE MIB è in "rosso" così come i principali listini europei, da Parigi con il CAC 40 a Francoforte col DAX 30.

Sul fronte macro, la giornata degli eventi economico-finanziari prevede l'asta del Tesoro di BTp short term e BTp-i a 5 anni per un importo compreso tra 3 e 3,75 miliardi, mentre dagli Usa arriveranno la pubblicazione della stima del Pil nel secondo trimestre (importante per capire se la prima economia al mondo sia in stagflazione) e il settimanale aggiornamento delle richieste di sussidi di disoccupazione, "termometro" del mercato del lavoro.

A Piazza Affari in "rosso" banche e lusso

A Piazza Affari, dove il FTSE MIB si muove sotto la parità fin dalle prime battute, il listino principale è quasi tutto in territorio negativo: le vendite colpiscono in modo particolare il lusso con Moncler e le banche, da Banca Pop Er a Unicredit, penalizzate dai realizzi dopo i rialzi della vigilia. Giù i petroliferi con Tenaris. Debole anche la holding Exor che verserà 75 milioni alla Juventus Fc in vista del futuro aumento di capitale fino a 400 milioni del club bianconero.

Lo spread balza ancora e supera 110 punti

Continua la corsa dello spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco, infatti, sfonda la soglia dei 110 punti base ed è indicato a 111 punti dai 108 del closing del 25 agosto. Continua a salire anche il rendimento ora registrato allo 0,69% dallo 0,67% del riferimento della vigilia.

Sul mercato dei cambi, l'euro si rafforza a 1,1767 dollari (1,1747 alla vigilia) e 129,61 yen (129,29), mentre il rapporto dollaro/yen è a 110,14 (110,05). Finisce dopo tre sedute il rally del petrolio: il future ottobre sul Wti cede lo 0,61% a 67,9 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent perde lo 0,49% a 71,9 dollari.