Borse europee scivolano in rosso, Kering dà luce al settore moda

Le Borse europee scivolano in rosso dopo una partenza in equilibrio e tornano gli acquisti sui beni rifugio come l'oro e lo yen poiché la tensione sulla crisi ucraina torna a salire. Anche Tokyo (NIKKEI 225) ha chiuso in calo. E' Parigi (CAC 40) la migliore grazie alla reazione ai conti di Kering e Carrefour, a Piazza Affari (FTSE MIB) in evidenza Moncler che benefica del buon andamento dei titoli della moda e del lusso. Vendite su energia, assicurazioni e banche a livello europeo.

Il tema del rialzo del costo del denaro è l'altro argomento in primo piano visto che dalla pubblicazione delle minute relative all'ultima riunione del Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve, è emerso che i banchieri sono favorevoli a un aumento dei tassi d'interesse più veloce di quanto precedentemente preventivato per combattere l'andamento dell'inflazione, che negli States a gennaio si è spinta al 7,5%.

Non sono state date indicazioni precise ma a questo punto numerosi analisti ipotizzano un rialzo di 50 punti base al termine di entrambe le prossime riunioni, ossia quella di marzo e di maggio. L'ultima volta che la Fed aveva alzato di 50 punti i tassi per due volte di fila era il 1994.

Bce, inflazione alta più a lungo del previsto



E' probabile che l'inflazione resti elevata più a lungo rispetto alle precedenti attese, per poi ridursi nel corso del prossimo anno". E' quanto si legge nel bollettino economico diffuso questa mattina dalla Bce che dunque sposta al 2023 - come anticipato nei giorni scorsi dal membro del consiglio direttivo Isabel Schnabel - il raffreddamento dell'inflazione rispetto agli ultimi mesi del 2022 come indicato in precedenza. Nel bollettino si sottolinea come l'inflazione abbia subito "un brusco rialzo negli ultimi mesi, proseguendo sorprendentemente la sua corsa verso l'alto a gennaio". Questa evoluzione - rileva il bollettino - è determinata principalmente dai più elevati costi dell'energia che spingono al rialzo i prezzi di beni e servizi in molti settori, nonché dai rincari dei beni alimentari.

"Alla luce dell'attuale incertezza, prosegue il bollettino, il Consiglio direttivo ritiene piu'

che mai necessario mantenere un atteggiamento flessibile e aperto a tutte le opzioni nella conduzione della politica monetaria".



La crisi in Ucraina

Il tema che tiene i mercati (e non solo) sulle spine è la questione Ucraina. Se martedì il ritiro di alcune truppe russe dal confine con l’Ucraina aveva fatto recuperare le Borse, mercoledì le dichiarazioni poco concilianti di Biden - "un’invasione russa resta un rischio concreto" - e del segretario generale della Nato (secondo il quale non si è notato alcun significativo segnale di de-escalation da parte della Russia) hanno invece riportato il tema geopolitico nei timori degli investitori. La situazione è fluida e terrà i mercati altalenanti per un po’. A preoccupare è anche l’impatto energetico che una crisi geopolitica potrebbe creare.