In Usa creati 850mila posti, più delle attese, ma Europa non si scuote

3' di lettura

Dopo i guadagni della vigilia, le Borse europee si muovono in leggero rialzo e non prendono slancio neppure dopo il dato sull'occupazione americana. In giugno sono stati creati molti più posti delle attese (850.000, contro i 700.000 attesi), ma il tasso di disoccupazione è salito al 5,9% (le stime erano per un calo al 5,6%). Inoltre, mentre restano timori legati alla diffusione della variante Delta del Covid, non aiutano molto le buone notizie sul fronte vaccinale (Johnson & Johnson ha annunciato che in base agli ultimi studi il proprio rimedio anti Covid protegge anche dalla variante Delta) e sulle prospettive di ripresa economica.

Così il DAX 30 di Francoforte e Stoxx 600 corteggiano nuovi massimi, mentre il FTSE MIB di Piazza Affari cerca di riavvicinarsi alla soglia psicologica di 25.500 punti che fa fatica a superare stabilmente ormai da 13 anni. A passo incerto anche il CAC 40 di Parigi, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Future Wall Street poco mossi dopo dato sul lavoro

Andamento poco mosso per i future nel premercato a Wall Street, dopo il dato sull'occupazione. Con bassa volatilità l’indice S&P 500 sta inanellando una serie di massimi storici pressoché costante. Anche perché il suo alter-ego finanziario, ovvero i rendimenti dei Treasury a 10 anni, sono poco competitivi esprimendo un rendimento inferiore all’1,5%. Intanto, i dati macro continuano a offrire segnali di ripresa.

Loading...

A Milano bene Nexi e Telecom, occhi su Ferragamo

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Nexi è in buon rialzo grazie al giudizio degli analisti di Jp Morgan, che hanno avviato la copertura del titolo con rating "overweight" e obiettivo di prezzo a 23 euro. Sostegno anche d alle valutazioni emerse nell'ambito dell'acquisizione di Axepta, gruppo Bnl, da parte di Worldline. Bene anche Telecom Italia, con gli analisti giudicano positivamente la nuova offerta commerciale di Timvision in seguito all'accordo con Dazn. Realizzi su Unicredit. Riflettori anche su Salvatore Ferragamo, all'indomani del cda che ha approvato l'accordo per l'uscita dell'a.d. Micaela le Divelec Lemmi con una buonuscita da 1,9 milioni, in vista dell'arrivo del nuovo capoazienda Marco Gobbetti.

Mediobanca sotto i riflettori dopo mossa di Del Vecchio

Riflettori su Mediobanca, dopo la salita di Leonardo Del Vecchio al 19% del capitale. Secondo quanto emerso giovedì, la Delfin di Del Vecchio ha comprato il 3,5% del capitale salendo così a un passo dal 19%. L'operazione è avvenuta a un prezzo medio di 9,9214 euro per azione tramite un contratto derivato con scadenza 8 luglio 2024 denominato "Initial Share Forward Transaction and Collar Share Forward Transaction", avente come sottostante le azioni Mediobanca. Del Vecchio aveva ricevuto l'autorizzazione della Bce a superare la soglia del 10% per salire fino al 19,9%.

Spread cala sotto 100 punti, poi risale

Andamento a corrente alternata per lo spread tra BTp e Bund che torna a varcare al ribasso la soglia dei 100 punti base. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari durata tedesco ha segnato una prima posizione a 97 punti base, in flessione rispetto ai 100 punti del finale precedente, ma è poi risalito a 102 punti. Stabile il rendimento dei BTp benchmark decennale, che si conferma allo 0,81%, invariato rispetto al closing della vigilia.