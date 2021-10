Europa alla finestra in attesa trimestrali. A Milano Falck vola verso il prezzo dell'Opa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee proseguono senza slancio, dopo la seduta positiva della vigilia in Europa e negli Stati Uniti e la buona performance delle piazze asiatiche. Gli investitori aspettano che la stagione delle trimestrali entri nel vivo, per valutare così appieno l'andamento della ripresa, tra i conti attesi è la volta di Asml nel settore dei semiconduttori e di Tesla. Così, in un'Europa a doppia velocità, salgono il FTSE MIBb di Milano e il DAX 40 di Francoforte, mentre restano più indietro il CAC 40 di Parigi, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Anche se il sentiment sui conti aziendali appare positivo, l'attenzione resta sempre alta sulle banche centrali: uno dei membri della Fed, Christopher Waller, ha confermato l'avvio del tapering a novembre senza un aumento dei tassi imminente, ma ha anche detto che se l'inflazione mantenesse il passo attuale anche nei prossimi mesi sarebbero necessari interventi più aggressivi.Ulteriori indicazioni potranno arrivare con il Beige Book, in arrivo in serata.

Da segnalare che il Bitcoin è vicino ai massimi storici poco sotto i 64.000 dollari, dopo essere andato alla vigilia non lontano dal record di 64.888,99 dollari, dopo il debutto al Nyse del primo Etf sui future della criptovaluta, che ha chiuso in rialzo del 4,9%.

Balzo Falck Renewables, si avvicina a prezzo Opa

Falck Renewables, che non riusciva a fare prezzo in avvio, accelera di oltre dieci punti e si avvicina al prezzo dell'Opa che sarà lanciata da IIF a 8,81 euro. Falck e Infrastructure Investments Fund (IIF) hanno sottoscritto un accordo in base al quale IIF acquisterà l'intera partecipazione detenuta da Falck in Falck Renewables, pari a circa il 60%. Il prezzo è di 8,81 euro per azione, che rappresenta un premio del 29,2% rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 3 mesi, del 40,5% rispetto a quello degli ultimi 6 mesi e del 45,2% rispetto a quello degli ultimi 12 mesi. Il completamento dell'operazione è atteso nel primo trimestre 2022. Dopo il closing IIF promuoverà l’Opa obbligatoria sul restante capitale, sempre a 8,81 euro per azione, con il delisting come obiettivo. Per gli analisti di Equita, «IIF supporterà la crescita di Falck Renewables sotto la guida di Toni Volpe (attuale ceo). Alziamo il target price a 8,81 euro, in linea con il prezzo d`Opa offerto». Il rating per Equita resta hold.

Focus sulla stagione delle trimestrali

Gli occhi degli investitori sono anche rivolti sulle trimestrali che continuano ad arrivare dagli Stati Uniti, a partire dalle big tech. Dopo Netflix, che ha visto salire utile e abbonati anche grazie all'effetto "Squid Game", la serie sudcoreana che è stata vista da oltre 111 milioni di persone nel mondo nelle prime quattro settimane di trasmissione, un record per la piattaforma. Ibm e una casa automobilistica come Tesla. I conti trimestrali sono importantissimi per capire dove potrebbero muoversi le Borse, perché possono far capire quanto il rincaro delle materie prime e dell’energia stia pesando sui conti delle aziende. Per ora il responso delle trimestrali è stato buono e sopra le attese, ma nei giorni scorsi sono uscite soprattutto le banche. Il mercato aspetta con ansia le società industriali, che hanno iniziato a pubblicare i conti.

A Milano bene le utility, in calo Moncler

Sull'azionario milanese, ben intonate le utility a partire da Enel, già brillante alla vigilia, e A2a, ma la performance migliore è quella di Azimut. In positivo i bancari con Intesa Sanpaolo che si attesta in rialzo. In fondo al listino Stmicroelectronics che perde terreno insieme a Moncler, che risente dei risultati del colosso francese Kering e soprattutto della performance del brand di punta, Gucci. Deboli anche i farmaceutici.

Spread in rialzo a 105 punti, rendimento sale a 0,96%

Andamento in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato a 105 punti dai 104 punti base dell'ultimo riferimento registrato alla chiusura precedente. In rialzo, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark a 0,96% dall'ultima posizione di 0,94% del closing precedente.