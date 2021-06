Wall Street poco mossa. Bene l'Europa, a Piazza Affari corre Unicredit

3' di lettura

Borse europee in rialzo nel primo pomeriggio, nonostante Wall Street sia stabile sui valori di venerdì scorso. Gli indici del Vecchio Continente, dopo un avvio all'insegna dell'incertezza, hanno proseguito sulla via dei rialzi delle ottave precedenti. I principali indici azionari europei sono tutti in crescita, anche se il DAX 30 di Francoforte, nel giorno dei risultati delle elezioni nel land della Sassonia-Anhalt, è un passo indietro.Nel land si profila a sorpresa la vittoria di Cdu.

Milano e Madrid sono le migliori. Il FTSE MIB continua a spingersi su nuovi massimi dall'ottobre 2008, dopo la chiusura di venerdì scorso a 25.570 punti. A mercati chiusi venerdì è poi arrivata la conferma del giudizio di Fitch sull'Italia con il rating rimasto a BBB- e outlook stabile. Il mantenimento dello status quo da parte dell'agenzia era atteso.

Inflazione sotto i riflettori, Wall Street poco mossa

Wall Street è poco mossa all'inizio di una settimana avara di grandi appuntamenti economici. Gli indici sono reduci da un'ottava positiva, durante la quale sono stati pubblicati il rapporto sull'occupazione per il mese di maggio e altri dati che indicano che l'economia statunitense è sulla strada giusta, come ha ribadito l'amministrazione Biden, ma che è ancora lontana dagli obiettivi prefissati. La segretaria del Tesoro Usa Janet Yellen ha auspicato che l'amministrazione Biden prosegua nel suo imponente piano di rilancio dell'economia anche se questo dovesse alimentare l'incremento dei prezzi e ha aggiunto che un ambiente con tassi «leggermente più alti» rappresenterebbe un «plus».

A Milano bene le banche, in calo i petroliferi

Il listino principale è sostenuto da Unicredit, dopo la raccomandazione all'acquisto da parte di Jefferies, e da Banco Bpm, mentre Intesa Sanpaolo sconta il taglio di raccomandazione a "hold" da parte di Jefferies. In calo i petroliferi: in particolare Saipem, ma anche Eni. Oltre agli istituti di credito, sul Ftse Mib si distingue Interpump Group che ha avviato l'acquisto di massime 500.000 azioni proprie, entro settembre, a un prezzo massimo di 52 euro. Buoni rialzi per Telecom Italia, Cnh Industrial e Poste Italiane. Fuori dal Ftse Mib, in evidenza D'amico e Centrale Del Latte D'italia, mentre corre Panariagroup dopo l'incremento a 2 euro del corrispettivo dell'opa da parte di Finpanaria.

Balzo di Saras, +40% nell'ultimo mese

Fiammata per le azioni Saras già protagoniste di un mese di maggio in grande rimonta. Gli operatori interpellati non trovano particolari motivazioni per il movimento del titolo visto che l'ultima notizia rilevante, a fine maggio, è il rafforzamento nel capitale di Platinum Investment Management sopra il 5% del capitale. Nell'ultimo mese comunque le azioni del gruppo sardo di raffinazione petrolifera hanno recuperato oltre il 40% tornando ai massimi da giugno 2020 a fronte del +1% dello Stoxx600 Oil&Gas. Secondo un operatore, il rinnovato interesse su Saras è guidato da un paio di fondi di investimento molto attivi sul titolo e, oggi in particolare, dall'upgrade rilasciato da Bank of America: la casa di investimento ha alzato la raccomandazione «buy» con target a 1 euro (da 0,70).





Andamento dello spread Btp / Bund

Spread stabile in area 108 punti

Andamento stabile per lo spread BTp/Bund con il rendimento che resta ben sotto la soglia dello 0,90%. In avvio il differenziale di rendimento tra il BTp decennale bechmark e il pari scadenza tedesco e' indicato a 108 punti base, lo stesso valore della chiusura di venerdì. Fermo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che segna lo 0,87%, come il riferimento della vigilia.

L’attenzione per i bond è però ormai puntata sulla riunione della Bce in programma giovedì prossimo, durante la quale l’istituto centrale potrebbe annunciare un rallentamento nel ritmo dei riacquisti di asset (compresi i titoli di Stato in questione) nell’ambito del Pepp, il piano adottato esplicitamente per far fronte alle conseguenze economiche di Covid. Fra gli analisti non c’è identità di vedute sulla direzione che potrà prendere nell’immediato l’Eurotower, anche alla luce delle nuove proiezioni economiche su crescita e inflazione europea.