Borse deboli, Milano in controtendenza. Spread sotto 160 L'attenzione degli investitori è puntata verso Francoforte. Oggi si riunisce la Banca centrale europea. Non è attesa alcuna mossa sui tassi ma si aspettano le parole della presidente Christine Lagarde in conferenza stampa. Conte annulla la sua visita a Davos, in serata Cdm

(James Thew - stock.adobe.com)

Apertura debole per le Borse del Vecchio Continente, sulla scia di una chiusura piatta di Wall Street alla vigilia e dopo il forte calo della Borsa di Tokyo. Milano in controtendenza rispetto alle principali Piazze del Vecchio Continente, si mantiene in positivo, quando lo spread torna scendere in area 159 punti base. Fiammata in avvio per Stm dopo la pubblicazione dei risultati del 2019 e delle stime sul primo trimestre 2020.

Occhi puntati sulla Bce, si aspettano le parole di Lagarde

Nella seduta di oggi, l'attenzione degli investitori è rivolta soprattutto a Francoforte, dove si riunisce il consiglio direttivo della Banca centrale europea. Non sono attese mosse sui tassi di interesse ma l'attenzione è tuta rivolta alla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Restano poi, a livello internazionale, le preoccupazioni per il coronavirus partito dalla Cina e di cui si segnalano casi anche in altri Paesi. Continua il World economic forum di Davos ma la prevista partecipazione del presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, è annullata per preparare il consiglio dei ministri di questa sera e per incontri politici, all'indomani del passo indietro da capo politico del Movimento 5 Stelle fatta da Luigi Di Maio.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Spunto di Stm dopo i conti, forte calo di Unieuro

Tra i titoli, fiammata in avvio di Stm (+4,46%) che guida il Ftse Mib dopo la pubblicazione dei risultati del 2019 e le stime del primo trimestre 2020. Forte frenata per Unieuro (-7,5%), all'indomani del collocamento del 17,6% del capitale in una operazione di accelerated bookbuilding.

Euro resta sotto soglia 1,11 dollari, petrolio in calo

Sul fronte dei cambi, l'euro resta sotto la soglia di 1,11 dollari e passa di mano a 1,1085 dollari (1,1086 alla vigilia). La moneta unica vale anche 121,4855 yen (121,806), quando il dollaro vale 109,588 yen (109,855). Infine, è in deciso calo il prezzo del petrolio nel giorno della pubblicazione delle scorte Usa: il contratto consegna Marzo sul Brent del Mare del Nord perde l'1,2% a 62,45 dollari al barile e il contratto di pari scadenza sul Wti cede l'1,48% a 55,9 dollari al barile.

Spread con Bund scende sotto 160 pb, rendimento all'1,32%

Si restringe in avvio di seduta lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato. All'indomani di una seduta nervosa dominata dalle novità politiche in Italia, con le indiscrezioni prima e la conferma poi, delle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del M5S, che aveva fatto risalire lo spread, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco apre sotto 160 punti, a 159 punti base dai 161 del finale di ieri (quando era salito a 167). Continua a scendere anche il rendimento dei decennali italiani, indicati all'1,32% dall'1,35% del finale di ieri e l'1,43% dell'avvio della vigilia.