Borse, l'Europa si prende una pausa dopo il rally, il Brent sopra i 60 dollari La scommessa sui mercati è quella sulla ripresa economica grazie alla campagna vaccinale e agli stimoli fiscali. A Piazza Affari si seguono le trimestrali. Spread stabile in area 94 punti di Chiara Di Cristofaro e Cheo Condina

(ANSA)

La scommessa sui mercati è quella sulla ripresa economica grazie alla campagna vaccinale e agli stimoli fiscali. A Piazza Affari si seguono le trimestrali. Spread stabile in area 94 punti

4' di lettura

Seduta interlocutoria per le Borse europee che viaggiano in modesto ribasso, così come Wall Street, prendendo fiato dopo il rally di febbraio in una giornata negativa per utility e costruzioni mentre regge il comparto energetico, grazie anche alla tenuta del Brent sopra i 60 dollari (seppur in calo). Gli investitori restano dunque alla finestra in attesa di novità sul fronte dei vaccini e dell'economia reale, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Decisamente più frizzante il mercato del Bitcoin, che dopo la mossa annunciata da Tesla, schizza al rialzo a 48.000 dollari e tocca i nuovi massimi storici. Per quanto riguarda i dati macroeconomici la giornata appare piuttosto scarna: tra questi spicca soprattutto il dato sulla produzione industriale italiana di dicembre.

«Il contesto rimane molto positivo per gli investimenti azionari - commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors - stimoli fiscali e monetari senza precedenti, vaccini e riduzione delle infezioni da Covid fanno sperare in una rapida ripartenza delle economie». Il rischio, in questo momento, «è di eccessiva euforia con aree del mercato con valutazioni già molto elevate», sottolinea Nardella. Tassi a lunga scadenza significativamente più elevati e pressioni inflazionistiche durature "possono uccidere il bull market, ma è prematuro visto il livello di disoccupazione e i danni causati all’economia globale dal Covid", conclude.

Wall Street in calo, pausa dopo i record

Future in calo nel premercato, dopo i record delle scorse giornate, grazie al settore energetico, cresciuto del 4,17% in scia ai prezzi del petrolio, tornati ai livelli pre-pandemia grazie all'ottimismo sul piano di aiuti negli Stati Uniti e ai passi avanti nelle campagne vaccinali, che fanno sperare in una ripresa della domanda. Sul fronte politico, comincia il secondo processo (impeachment) in Senato contro l'ormai ex presidente Donald Trump, formalmente accusato dalla Camera di aver fomentato l’attacco al Congresso compiuto dai suoi sostenitori il 6 gennaio.



Loading...





A Milano realizzi sulle banche, tengono i petroliferi

A Piazza Affari guida Eni, dopo la trimestrale in rosso ma migliore delle previsioni della rivale francese Total, seguita da Diasorin, Amplifon e Campari. Deboli le banche anche se restano gli acquisti su quelle più candidate all'M&A come Banca Mps (che dà i conti 2020) e Bper, entrambe in rialzo dell'1% nonostante la fiammata di lunedì 8 febbraio. Mediobanca risale leggermente dopo la diffusione dei conti. Arretrano invece le utility (Enel cede il 2%) in scia al settore europeo e Nexi. Fuori dal listino principale da segnalare Italia Independent, che balza del 21% dopo l'accordo di licenza per una linea di occhiali con il campione di motociclismo Enea Bastianini.

A Piazza Affari occhi sulle trimestrali

Riflettori puntati su Mediobanca, che ha chiuso il primo semestre del 2020-2021 con un utile netto di 410,6 milioni di euro, in calo del 12,2%. Il dato risulta sopra le attese degli analisti che si attendevano un utile in area 355 milioni di euro. Il Ceo Alberto Nagel ha detto che i risultati sono tornati “a livelli pre-Covid” grazie a una “forte ripresa dell'attività confermata da tutti i segmenti di business”, in questo modo “attenuando l'impatto del secondo lockdown”. Senza sorprese i conti di Finecobank, che ha chiuso il 2020 con ricavi per 775,8 milioni di euro, in crescita del 17,9%, grazie soprattutto al contributo positivo delle commissioni nette e del risultato di negoziazione, coperture e fair value. E' stata inoltre approvata l’offerta vincolante per l’acquisizione di una quota del 20% di HI-MTF Sim per circa 1,25 milioni. Inoltre Buzzi Unicem, stando ai risultati preliminari, ha messo a segno un fatturato consolidato pari a 3,22 miliardi in linea con il 2019 ma +1,8% a cambi e perimetro costanti. E' previsto un mol ricorrente di 780 milioni per il 2020.

Spread in lieve rialzo

Rialzo frazionale per lo spread BTp/Bund: il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmarke il pari scadenza tedesco si attesta nelle prime battute a 95 punti base, in rialzo dai 94 punti base del closing precedente. Sale leggermente anche il rendimento del BTp decennale benchmark che in avvio si porta allo 0,52%, dallo 0,51% del riferimento precedente. Prima dell'incarico conferito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Mario Draghi per la formazione del nuovo Governo, lo spread viaggiava poco sopra quota 110 punti.