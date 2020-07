Le Borse iniziano la settimana di slancio, ko Atlantia non ferma Piazza Affari (+1,2%) Nonostante i nuovi record di contagi negli Usa, il mercato crede sempre più in un vaccino anti Covid: Pfizer e BioNTech hanno appena ottenuto l'ok della Fda statunitense per la revisione accelerata di due candidati vaccini in fase di sperimentazione. A Milano balzano Tim e Leonardo di Cheo Condina

La giornata dei mercati

Le Borse europee iniziano la settimana all'insegna dell'ottimismo e chiudono tutte con rialzi superiori al punto percentuale. Nonostante i nuovi record di contagi negli Usa, il barometro dei listini punta dunque al bello col mercato che crede sempre più in un vaccino anti Covid: Pfizer e BioNTech hanno appena ottenuto l'ok della Fda statunitense per la revisione accelerata di due candidati vaccini in fase di sperimentazione.

Ciò in attesa di una settimana densa di appuntamenti clou dall'avvio delle trimestrali Usa alla riunione della Bce per arrivare ai nuovi vertici Ue sul Recovery Fund (da tenere d'occhio giovedì anche il pil cinese del secondo trimestre e la produzione industriale). In forte rialzo anche Wall Street dove ora il Dow Jones ha accelerato a +1,5%.

Così a Milano l'FTSE MIB chiude in rialzo dell'1,19% e supera di slancio quota 20mila punti nonostante il crollo di Atlantia che cede il 15,2% alla vigilia del consiglio dei ministri in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato che porterà il dossier revoca.

A Piazza Affari bene Leonardo e Tim

In cima al listino, invece, Leonardo (+7%) e Tim (+5,9%) con la società telefonica che beneficia delle attese per la creazione di una società unica per la banda super veloce. Brillante anche Cnh (+4,2%) grazie al balzo del mercato dei trattori a giugno negli Stati Uniti. Fuori dal listino principale in evidenza Unieuro (+15%) con il boom dell'e-commerce durante il lockdown evidenziato dalla trimestrale.



Spread immune a Fitch, in calo a 165 punti

Andamento in ribasso per lo spread BTp/Bund dopo la conferma da parte di Fitch del rating sovrano dell'Italia a "BBB-" con outlook stabile. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) si attesta a 165 punti sul finale, mentre in avvio era in rialzo a 172 punti base, dai 170 punti base registrati venerdì in chiusura.

In vista nuove aste sui BTp

L’Italia, che venerdì ha anche collocato BoT a 12 mesi e flessibili (scadenza dicembre 2020) per complessivi 10 miliardi (e con un tasso di nuovo negativo per il titolo annuale a -0,124%), tornerà sul mercato martedì 14 luglio con un ammontare compreso fra 8 e 10 miliardi di BTp a 3, 7 e 20 anni. «I risparmiatori continuano ad aver fiducia nel fatto che lo scudo del Recovery Fund e delle misure ultraespansive non convenzionali Bce, supportino i titoli di Stato dei Paesi periferici e in particolare quelli italiani, dove il premio per il rischio politico è più elevato», sottolinea a questo proposito Massimiliano Schena, capo degli investimenti di Symphonia Sgr.