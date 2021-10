Borse europee giù sul rischio inflazione. Male i listini asiatici

2' di lettura

Borse europee in netto calo sull'esempio dei listini asiatici e in particolare cinesi (-1,6% Hong Kong, -1,9% Shanghai): è ancora il tema dei prezzi dell'energia a tenere banco, alla vigilia dei dati sull'inflazione Usa di settembre e della pubblicazione delle minute dell'ultima riunione della Federal Reserve.

A Piazza Affari il FTSE MIBsono soprattutto i titoli industriali a essere penalizzati, ma anche le banche sono oggetto di vendita.

L’agenda macroeconomica prevede il rilascio dell’indice Zew di ottobre, che esprime la fiducia degli imprenditori tedeschi sulle condizioni attuali e sul futuro dell’economia. Il consenso degli analisti stima un calo sia per la componente della situazione corrente (31,9 a settembre) sia per quella delle aspettative (26,5 il dato precedente). Si tratterebbe del quinto calo consecutivo dai picchi di maggio: il passo più lento della ripresa economica, il caso Evergrande in Cina e la fiammata dei prezzi dell'elettricità e del carbone sono alla base di questa previsione.

Borsa Tokyo, chiude a -1% con calo tech



Seduta in rosso per la Borsa di Tokyo (NIKKEI 225). Le preoccupazioni per il balzo dei prezzi energetici e il risveglio delle aspettative di inflazione sono la principale fonte di preoccupazione per gli investitori. La seduta è partita male sulla scia della performance negativa di Wall Street che ha sempre un grande impatto sulla seduta della piazza nipponica. Secondo gli operatori il rialzo dei prezzi energetici acuisce la preoccupazione che l'accelerazione dell'inflazione registrata a seguito della pandemia non sia temporanea bensì duratura. A trainare il ribasso sono stati i titoli del comparto dei tecnologici e a nulla è valso, per riportare un po' di fiducia negli investitori, l'indebolimento dello yen contro dollaro sul mercato dei cambi a 113,47 yen per biglietto verde (da 113,31 yen lunedì sera), movimento che favorisce per definizione le grandi conglomerate nipponiche quotate.



Settimana, partenza col freno tirato

L’avvio di settimana sui mercati è stato incerto, anche se l’apertura al rialzo di Wall Street ha limato i cali. A Milano il FTSE MIB ha chiuso a -0,5%, l’Ibex 35 di Madrid a -0,6%, il Dax di Francoforte a -0,05%, il Cac 40 di Parigi a +0,16%.