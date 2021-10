Borse europee frenano, focus su tech e conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'inizio dell'ultima seduta della settimana e all'indomani di una seduta debole, con i fari puntati sulle decisioni della Bce, le Borse europee partono in calo. Da un lato si guarda alla stagione delle trimestrali, che prosegue negli Stati Uniti ed è entrata nel vivo nel Vecchio Continente (Essilorluxottica ha visto salire i ricavi e ha alzato le stime sul fatturato 2021, in Italia Eni ha riportato un utile di 1,2 miliardi, dopo il rosso di 503 milioni dell'anno scorso), e dall'altro alla crescita economica, all'indomani del dato sul Pil americano (+2% nel terzo trimestre, il valore più basso dall'inizio della crescita). Il Pil francese salito del 3% nel terzo trimestre, appena sotto i livelli pre-Covid, poi sarà la volta dei dati italiani, tedeschi e spagnoli.

Così sono tutti in discesa il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, per altro in attesa del giudizio di Fitch sulla Germania, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. In particolare, i riflettori sono puntati sul comparto tecnologico, dopo che i conti di Amazon e Apple hanno deluso le aspettative (entrambi i titoli si sono attestati in forte calo nel dopo mercato a Wall Street e cercheranno di recuperare terreno).

A Milano scatta Exor, pochi titoli in rialzo

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari scatta subito Exor, che ha siglato con Covea un memorandum d'intesa per la cessione al gruppo francese di PartnerRe per 9 miliardi di dollari. Sopra la parità anche Eni, dopo i conti, Nexi e Tenaris, mentre il resto del Ftse Mib è per lo più in ribasso. I cali peggiori sono quelli di Banco Bpm e Amplifon, mentre scende anche Stmicroelectronics. Il gruppo dei semiconduttori, all'indomani di una seduta brillante dopo i conti, risente del calo di Apple, di cui è fornitore.

Petrolio poco mosso, si rafforza l'euro

Il petrolio è poco mosso, ma si avvia a chiudere la prima settimana in negativo da agosto, dopo l'aumento superiore alle stime delle scorte americane e dopo che l'Iran ha ipotizzato la riapertura del dialogo con le potenze occidentali, cosa che potrebbe mettere fine alle sanzioni imposte al Paese: il Wti dicembre cede lo 0,08% a 82,74 dollari al barile, il Brent di pari scadenza sale dello 0,09% a 84,4 dollari.

Si rafforza invece la moneta unica, con il cambio euro/dollaro a 1,1669 (1,1593 ieri in chiusura). L'euro vale anche 132,487 yen (131,7 ieri), mentre il cambio dollaro/yen è a 113,536.

Ancora vendite sul reddito fisso, spread a 122 punti

Andamento negativo per i BTp scambiati sul secondario telematico Mts. I corsi del reddito fisso subiscono ancora le vendite, scattate nel pomeriggio di giovedì dopo l'annuncio della presidente della Bce Christine Lagarde che ha indicato una data di scadenza del piano di acquisti d'emergenza Pepp. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato a 122 punti base dai 116 punti del finale della vigilia (dopo aver toccato nel durante i 127 punti base, massimo da 12 mesi). Il rendimento è indicato all'1,12% (1,1%). Il flusso di vendite caratterizza tutto il comparto dei sovrani e anche i Bund che mostrano un rendimento in aumento a -0,11% dal -0,17% del finale della vigilia.

Tokyo chiude in rialzo, colpo di reni nel finale

La Borsa di Tokyo chiude in lieve rialzo una seduta per gran parte trascorsa sotto il segno negativo e con un cambio di direzione scattato solo nell'ultimo scorcio. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso a 28.892 punti in rialzo dello 0,25 per cento. Il dato negativo sulla produzione industriale in Giappone in settembre, soprattutto per le difficoltà negli approvvigionamenti del settore dell'auto, ha zavorrato il listino che ha ignorato la buona performance realizzata da Wall Street. Una certa dose di prudenza, secondo gli operatori, è dovuta anche all'attesa delle elezioni legislative nel Paese in calendario domenica prossima. Tra i titoli, dopo la pubblicazione di molti risultati trimestrali, spicca la vivacità di Sony e lo scivolone di Panasonic che, nonostante la revisione al rialzo della guidance per l'anno fiscale, ha deluso il mercato per il risultato operativo inferiore alle stime.