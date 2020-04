Borse Ue deboli, sale ancora il greggio. Exploit Atlantia Listini in calo ma Piazza Affari è più penalizzata per le vendite sulle banche e sulle utility. Giù Unipol che ha rinunciato alla distribuzione del dividendo dopo le raccomandazioni dell'Ivass. Occhi puntati sulle mosse dei Paesi produttori di greggio che si vedranno lunedì 6 aprile, spaventa la disoccupazione negli Stati Uniti di Andrea Fontana e Flavia Carletti

I market mover dei mercati

Le Borse europee sono in calo con le vendite che colpiscono soprattutto gli assicurativi e l'energia mentre torna sa lire il prezzo del petrolio: i grandi Paesi esportatori terranno una videoconferenza lunedì 6 aprile e ci si aspetta che si possa arrivare a un accordo per ridurre la produzione sostenendo i prezzi ai minimi da 20 anni prima della fiammata del 2 aprile. Il prezzo del petrolio viaggia in area 26 dollari al barile a New York e a 33 dollari a Londra. Borse asiatiche fiacche con Tokyo che ha chiuso piatta a +0,01% e con Shanghai che ha ceduto lo 0,6%. In netto calo a marzo, l'attività dei servizi nell'area dell'euro: in particolare, secondo l'indagine realizzata presso i responsabili degli acquisti delle grandi imprese, in Italia c'è stato un crollo superiore alle attese e record a 17,4 punti dai 52,1 del mese di febbraio.

Nel complesso comunque il superamento del milione di contagi a livello globale, l'escalation della disoccupazione negli Stati Uniti e le tensioni sul petrolio sono i tre fattori che stanno mantenendo basso il ritorno al rischio degli investitori.



Milano la peggiore, giù Unipol. Male tutti gli assicurativi in Europa

Piazza Affari è la peggiore in Europa e perde circa un punto percentuale Perdite più evidenti per Ferrari, Azimut e Snam. Male anche Eni. Giù Unipol che, sulla base della raccomandazioni dell'Ivass, rinuncerà a distribuire il dividendo sull'esercizio 2019 mentre Unipolsai ha confermato la cedola e sale in Borsa. Il nuovo giro di vite sui dividendi dell’Eiopa, l’Autorità di Vigilanza europea delle assicurazioni, sta mandando in profondo rosso il comparto sulle Borse del Vecchio Continente: il sottoindice Stoxx di settore è il peggiore, con un ribasso di quasi il 4%, con alcuni big come Aviva e Axa nel mirino

Con la pandemia di coronavirus che aumenta il rischio di una prolungata recessione globale, gli investitori hanno continuato a cercare la sicurezza del dollaro USA, tornato anche sotto gli 1,08 per un euro, e dei titoli di stato, spingendo il rendimento dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti quasi al minimo in tre settimane a 0,6% nella scadenza decennale. Intanto sono positivi i futures sugli indici di Wall Street.

BTp, spread resta sotto 200 punti

Per quanto riguarda i titoli italiani, l'andamento dei BTp scambiati sul secondario telematico è piuttosto piatto. Lo spread con i Bund decennali si sale a 198 punti base, due in più del finale di giovedì 2 aprile. Il rendimento per i BTp decennali benchmark scadenza agosto 2030 (IT0005403396) è in lieve aumento all'1,54% dall'1,53% del finale di giovedi (1,55% mercoledì sera).