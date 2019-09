Borse deboli, attesa per la Bce. Il Ftse Mib fallisce il test dei 22mila Indici in rosso, gli investitori tornano sulle obbligazioni. Geopolitica sotto i riflettori: segnali positivi sul fronte del commercio, incertezza sulla Brexit . Occhi puntati sulle banche centrali. Borse asiatiche ferme con l’inflazione cinese. Tokyo in controtendenza con lo Yen debole. Oggi votazione della fiducia al Governo Conte in Senato e le nomine europee. di Chiara Di Cristofaro

2' di lettura

Borse europee deboli e incerte tra l'attesa per le decisioni delle banche centrali e le sfide della geopolitica, mentre in Italia il governo Conte-bis si appresta a chiedere la fiducia al Senato dopo quella incassata ieri sera alla Camera. L'attenzione degli investitori è puntata sulle nomine alla Commissione europea e la riunione della Banca centrale europea dopodomani, giovedì 12 settembre. Gli investitori si aspettano da Francoforte una nuova immissione di liquidita' per rilanciare la crescita dell'Eurozona e inflazione (cercando, al contempo, di proteggere le banche dai tassi troppo bassi). Resta fumosa la questione Brexit, con un vero e proprio braccio di ferro tra il Parlamento e il primo ministro Boris Johnson sull'uscita dall'Ue. Qualche segnale positivo arriva invece dal fronte commerciale, con i colloqui Usa-Cina alle porte.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Sul fronte interno, stabile in avvio il BTp italiano, nella giornata in cui ci si attende l’incarico a Paolo Gentiloni per la Commissione affari economici all’Unione europea e si vota in Senato, la fiducia al Conte-bis: Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco, che ieri aveva chiuso a 154 punti base, ha segnato una prima posizione a 153 punti base, in flessione di 1 punto rispetto al riferimento precedente. Stabile il rendimento del BTp decennale banchmark, che si attesta in apertura allo 0,96%, invariato rispetto al riferimento della vigilia.

Sull'azionario milanese, il Ftse Mib fallisce il test di quota 22mila e dopo un avvioincerto prende con decisione la via del ribasso. Dopo un avvio tonico hanno ridotto i rialzi anche le banchecon Ubi Banca , Unicredit eIntesa Sanpaolo in positivo. Vanno meglio gli assicurativi con Unipool e UnipolSai in evidenza. In coda al listino Amplifon, che risente del giudizio degli analisti di Jefferies: consigliano di prendere profitto dopo la recente corsa del titolo, mentre Atlantia cede quasi due punti dopo il calo di ieri alla luce delle parole del premier Conte che ha ribadito come la revisione, e non più la revoca, delle concessioni autostradali verrà realizzata «senza nessuno sconto per gli interessi privati». Deboli le utility con Terna ed Enel che segnano i cali più evidenti. Rosso anche oggi per Ferrari, con le prese di beneficio che pesano sulla rossa di Maranello che ha aggiornato a luglio i massimi storici.

Il cambio euro / dollaro

Sul fronte dei cambi, resta stabile l'euro. Ieri l'euro/dollaro era salito improvvisamente quando, nel primo pomeriggio, è uscita un’indiscrezione sul «budget ombra» tedesco., attraverso la creazione di nuove entità pubbliche in grado di raccogliere risorse dal mercato da utilizzare per investimenti senza che questo nuovo debito venga contabilizzato nel bilancio federale. «È da qualche settimana che circolano ormai rumor di possibili nuovi investimenti tedeschi per far fronte alla debolezza economica- dicono gli analisti di Mps Capital Services - ed anche la futura governatrice della Bce, Lagarde, ha esortato di recente i Paesi con margini di manovra fiscale a implementare piani di investimento». In leggero apprezzamento la sterlina dopo che la mozione per escludere una Brexit senza accordo il 31 ottobre è diventata legge e in scia ai dati macro migliori delle attese.

SEGUI IL FTSE MIB