Borse europee ingessate, inflazione e casi Covid osservati speciali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prima parte di seduta all'insegna della prudenza per le Borse europee, all'indomani di una giornata di cali nonostante le rassicurazioni della Bce e in un mercato che resta alla finestra monitorando i dati sull'inflazione e il numero dei casi di Covid-19 che torna a preoccupare, con la Germania che registra livelli record di contagi. Così restano al palo il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Da segnalare che il dollaro è in rally dopo il dato migliore delle attese sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti ha spinto l'euro sui minimi da luglio 2020 fino a 1,1263 (poi ha recuperato a 1,1313) mentre il dollaro/yen è salito a 114,97 sui massimi dal marzo 2017. Sul fronte dei prezzi, si monitorano i numeri sull'inflazione: in Gran Bretagna sono aumentati dell'1,1% mensile portando l'inflazione ad accelerare al 4,2% annuo, un'indicazione importante per la Bank of England, che a sorpresa non ha toccato i tassi nell'ultima riunione.

A Milano brilla ancora Tim, in coda farmaceutici

A Piazza Affari prosegue il recupero di Telecom Italia che si porta in testa al listino, dopo la debolezza della scorsa settimana e sulle indiscrezioni di una possibile revisione del contratto con Dazn sulla serie A. Bene anche Prysmian e Stmicroelectronics. Utility a due velocità e banche generalmente deboli, in coda al listino Amplifon e Diasorin.

Dollaro si rafforza, euro lontano da massimi di inizio anno

Sul versante dei cambi da monitorare la forza del dollaro con il dollar index che viaggia oltre i 95 punti, come non accadeva dall’estate del 2020. Di conseguenza l’euro sta perdendo quota ed è scivolato in area 1,133, molto distante dagli 1,23 di inizio anno. Un eventuale ulteriore rafforzamento del biglietto verde potrebbe spingere la Fed ad accelerare il piano di riduzione degli stimoli così come a pensare ad eventuali strette monetarie.

Spread poco mosso, stabile anche rendimento decennale

Andamento poco mosso spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il titolo di pari durata tedesco è indicato a 121 punti base, invariato dal closing precedente. Invariato anche il rendimento del BTp decennale benchmark allo 0,97% registrato all'ultimo riferimento della vigilia.

Tokyo inverte rotta e chiude in calo

La Borsa di Tokyo ha invertito la rotta nel corso della seduta per chiudere in terreno negativo, complici le prese di profitto ma anche le preoccupazioni e la cautela per l'aumento dei costi e i problemi di approvvigionamenti dopo la diffusione dei dati sulla bilancia commerciale che hanno annullato il rialzo dei titoli tech che avevano seguito i guadagni di Wall Street all'avvio. Non ha aiutato neppure lo yen debole sceso ai minimi dal 2017 nel cambio con il dollaro. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha perso lo 0,4% per chiudere a 29.688,33 punti, mentre il più ampio Topix ha perso lo 0,6% a 2.038,34.