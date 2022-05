Borse europee ingessate, restano alti timori inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee scelgono la cautela, dopo la seduta solida della vigilia. Gli indici, che da un lato valutano positivamente la diminuzione dei contagi in Cina e i dati americani positivi di martedì, e dall'altro fanno i conti con i toni aggressivi utilizzati da Jerome Powell, cercano lo spunto per portarsi saldamente in positivo, come mostrano il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam.

Restano però in primo piano le preoccupazioni per l'andamento dell'inflazione e, sul fronte geopolitico, della guerra in Ucraina. Martedì, il presidente della Fed Jerome Powell ha usato toni particolarmente «hawkish», sottolineando che la Fed dovrà vedere prove «chiare e convincenti» che l'inflazione sta scendendo, altrimenti la banca centrale dovrà muoversi «in modo più aggressivo». Sul fronte dell'energia, la Commissione Ue presenta la seconda parte del piano per rafforzare la sicurezza energetica dell'Unione e accelerare sulle energie rinnovabili. Segnali di debolezza sono arrivati anche dall'economia giapponese, con il Pil sceso nel primo trimestre dell'1%, tra prezzi dell'energia in aumento e la ripresa della pandemia.

A Milano occhi su Generali, sul Ftse Mib pochi sussulti

Sull'azionario milanese, saranno approvati i dati di Generali che saranno comunicati giovedì mattina, Cattolica Assicurazioni e Trevi Fin. In calendario anche l'assemblea Pirelli & C. Ben comprate le utility con Hera ed Enel tra le migliori, tra le banche salgono Banca Pop Er e Banco Bpm, mentre il titolo migliore è Saipem. In coda al listino Leonardo - Finmeccanica e Mediobanca, con indiscrezioni di stampa che parlano di uno stop della Bce alla Delfin di salire oltre il 20%.

Spread poco mosso in area 190 punti

Andamento poco mosso per lo spread tra BTp e Bund che rimane vicino ai valori di martedì con il rendimento dei decennali italiani in frazionale calo dopo il balzo che ha riportato il tasso a un passo dalla soglia del 3 per cento. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è infatti indicato a 190 punti base, dai 191 punti registrati al closing precedente. In lieve calo il rendimento del BTp decennale benchmark al 2,96%, dal 2,97% del finale della vigilia.



Euro in ribasso, in leggero rialzo il petrolio

Sul mercato dei cambi, dopo i cali della vigilia il dollaro ha ripreso a salire mentre l'euro scende a 1,052 dollari (da 1,0534 della vigilia). Euro/yen a 135,83 (da 136,27), dollaro/yen a 129,14 (129,35).

In rialzo i prezzi del petrolio, con le attese per una ripresa della domanda cinese e con i dati Usa che mostrano un calo delle scorte: il Brent luglio tratta a 112,03 dollari al barile (+0,16%), il Wti giugno a 112,84 dollari (+0,39%). Il gas naturale cede lo 0,7% in Europa a 93,5 euro al megawattora.