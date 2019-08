Ipotesi Conte bis spinge Piazza Affari, spread in forte calo a 189 Il dialogo tra Pd e M5s per un possibile nuovo governo riduce il differenziale tra BTp e Bund e rende il Ftse Mib il listino migliore in Europa. Ma sui mercati internazionali resta la cautela. Gli investitori attendono segnali concreti per scongiurare l'avvio di nuovi dazi Usa-Cina. In rosso, come da attese, il Pil tedesco nel secondo trimestre. di Enrico Miele

3' di lettura

La trattativa per far nascere un nuovo governo Pd-M5s e l’ipotesi di un Conte bis raffredda lo spread che in apertura è in calo di quasi dieci punti rispetto alla vigilia a 191 punti base. Ma sui mercati europei resta la cautela. L’avvio di seduta, infatti, è tiepido per le principali Borse europee all’indomani del G7 che si è chiuso con toni più concilianti da parte di Trump rispetto alle trattative con la Cina. Il FTSE MIB è intorno alla parità in scia con Madrid, mentre Francoforte apre in territorio leggermente negativo così come Londra e Parigi (-0,4%).

Il fantasma dei dazi preoccupa ancora gli investitori

L’incertezza sullo scacchiere del commercio internazionale rimane, visto che alla fine di questa settimana, salvo sorprese, dovrebbero entrare in vigore sia i nuovi dazi annunciati da Cina (5-10% su 75 miliardi di import dagli USA) sia quelli voluti da Washington (balzelli extra del 15% su 130 miliardi di beni cinesi). Nell'agenda in giornata macroeconomica sono attesi i profitti industriali in Cina e la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, mentre il Pil della Germania nel secondo trimestre si conferma in diminuzione dello 0,1% nel secondo trimestre (+0,4% su anno) Per ora, l'economia tedesca non è ancora in una recessione tecnica, ma il rischio, spiegano gli analisti, è aumentato.

A Milano ok Saipem, salgono i bancari grazie alle schiarite politiche

Tornando a Milano, la migliore del listino principale è Saipem assieme ai bancari, che beneficiano della possibile schiarita sul fronte politico, da Ubi Banca a Banco Bpm. Gli acquisti stanno premiando in queste prime battute anche Finecobank e Snam Rete Gas. In fondo al listino nuova seduta in rosso per la Juventus Fc, mentre le vendite colpiscono anche Cnh Industrial e Unipolsai. Sulla parità Nexi che ieri ha ha integrato la propria piattaforma di bonifico istantaneo con Tips (Target instant payment settlement), il nuovo servizio paneuropeo di regolamento per gli instant payments gestito dalla Banca centrale europea per l’Eurozona (che permetterà alle banche che scelgono la piattaforma di instant payments di Nexi di connettersi con impatto zero agli istituti di credito dei 34 Paesi dell’area Sepa).

Spread in netto calo a 191 punti, rendimento scende a 1,24%

Apre in netto calo lo spread BTp/Bund, anche guardando ai possibili progressi della situazione politica e alla formazione di un nuovo governo. In avvio di seduta il differenziale tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il pari scadenza tedesco (agosto 2029) segna 191 punti rispetto ai 201 punti della chiusura di ieri (199 nel finale di venerdi'). Il rendimento del BTp decennale benchmark scende a 1,24% da 1,35% della vigilia, ai livelli del 2016.

Borsa Tokyo: indice Nikkei rimbalza con +0,96% in chiusura

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha registrato un rimbalzo in chiusura, dopo il calo di ieri, sia a causa del cambio sia delle tensioni commerciali mondiali. A fine scambi l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,96% (+195,04 punti) a 20.456,08, mentre l'indice Topix è aumentato dello 0,79% a 1.489,69, restando in balia delle giravolte continue del presidente americano Donald Trump sui negoziati con la Cina, come le ultime di ieri - stavolta ottimistiche - al G7 di Biarritz.