Europa in rialzo, a Piazza Affari focus sulle banche dopo Moody's L'agenzia di rating ha migliorato l'outlook sul comparto italiano. La guerra dei dazi resta comunque pendolo dei mercati. A Milano Unicredit sotto i riflettori dopo il piano e in vista del confronto con i sindacati sugli esuberi. Spread in calo in area 170 punti, sale il prezzo del petrolio in attesa dell'Opec sui tagli alla produzione

Le Borse europee rialzano la testa dopo la debolezza di martedì e si muovono in buon rialzo, sostenute anche dall'aumento dei future di Wall Street, positivi nonostante il dato sull'occupazione nel settore privato sotto le stime. Secondo il rapporto mensile redatto da Macroeconomics Advisers e dall'agenzia che si occupa di preparare le buste paga Automatic Data Processing, il mese scorso sono stati creati 67.000 posti di lavoro rispetto ad ottobre, mentre le stime erano per +150.000.

Il FTSE MIB milanese sale di oltre un punto percentuale mentre l'unica rimanere indietro è Londra. Il tema principale all'attenzione degli investitori continua a essere quello del commercio internazionale, dopo che ieri le dichiarazione del presidente americano Donald Trump hanno fatto temere un rinvio dell'accordo con la Cina. Ciononostante, secondo Bloomberg, le due superpotenze sarebbero vicine a un accordo nonostante le prese di posizione retoriche e le polemiche sui dossier Hong Kong e Xinjiang.

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, sotto i riflettori le banche dopo che l’agenzia di valutazione Moody's ha migliorato l'outlook sul settore a stabile da negativo.

Prospettive migliori per il sistema bancario

Sul Ftse Mib le banche beneficiano del giudizio di Moody's che, prima dell'apertura del mercato, ha alzato a 'stabile' da 'negativo' l'outlook del sistema bancario italiano perché, secondo gli esperti, i crediti deteriorati continueranno a diminuire, le condizioni di finanziamento migliorano e il capitale degli istituti resta stabile. «Ci aspettiamo che i crediti problematici delle banche italiane continueranno a diminuire nel 2020 per il quinto anno consecutivo», ha indicato Fabio Iannò, senior credit officer di Moody's, precisando che «tuttavia il loro rapporto di prestiti deteriorati pari a circa l'8% resta oltre il doppio rispetto ala media europea del 3% in base ai dati della European Banking Authority». D'altro canto Moody's prende anche in conto le sue previsioni di una crescita del Pil italiano 'debole, ma positiva' e il suo outlook stabile per il rating sovrano dell'Italia. Gli ordini di acquisto premiano così Banco Bpm, Ubi Banca, Intesa Sanpaolo e Finecobank. Bene anche Unicredit, che resta in particolare sotto i riflettori dopo la presentazione del nuovo piano

strategico al 2023, che promette un aumento del ritorno agli azionisti ma mette in conto anche 8mila esuberi di personale, di cui circa 5.500 in Italia.

Bene Atlantia, per JpMorgan ai prezzi attuali è un'opportunità

Sale Atlantia nonostante il taglio del rating a livello 'junk' deciso ieri

dall'agenzia di valutazione Moody's. Le quotazioni beneficiano infatti del giudizio degli analisti di JpMorgan, che hanno alzato la raccomandazione sul titolo a "overweight" sottolineando che i recenti cali offrono oggi un livello attraente in termini di rapporto tra rischio e rendimento. Pur ammettendo l'alto profilo di rischio legato allo scontro col Governo sulla concessione autostradale secondo JpMorgan gli asset di Atlantia diversi da Autostrade valgono 13 euro per azione e quindi il mercato sta valutando Autostrade per l'Italia 7 euro per azione, valore che già incorpora l'impatto di 7 miliardi in termini di investimenti aggettivi o sanzioni e di un taglio delle tariffe del 5%. Il contratto di concessione, inoltre, secondo gli analisti

«dovrebbe almeno offrire una certa protezione legale ad Autostrade» anche in termini di penale in caso di revoca.

Acquisti su Leonardo, in rally Carraro

Gli ordini di acquisto premiano anche Leonardo - Finmeccanica grazie ai nuovi contratti ottenuti da Telespazio (per 16 milioni di euro) e dalla controllata Usa Drs (da 60 milioni di dollari), oltre che a memorandum of

understanding firmato con la colombiana Codaltec per rafforzare ulteriormente la partnership esistente. A spingere il titolo è anche il giudizio degli analisti di Bank of America, che giudicano Leonardo «il titolo più attraente del settore in Europa», inserendolo nella lista delle «scelte azionarie chiave» per il 2020. Gli esperti hanno così confermato la raccomandazione "buy", alzando il target price a 15 euro dai precedenti 13.