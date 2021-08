Borse europee in lieve rialzo, attesa per l’inflazione Usa. A Piazza Affari bene Buzzi

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee cercando consolidare le posizioni dopo i record, in attesa della pubblicazione del dato sull'inflazione statunitense, da cui i mercati attendono indicazioni sulle prossime mosse delle banche centrali e sui tempi della prevista uscita dall'attuale politica monetaria ultra accomodante. In Asia, intanto, i listini hanno vissuto una giornata debole, penalizzata dalla diffusione della variante Delta del coronavirus tra popolazioni con tassi di vaccinazione inferiori a quelli dei principali Paesi occidentali. A Piazza Affari il FTSE MIB è in lieve rialzo e aggiorna nuovamente i massimi dal 2008. Tra i principali titoli milanese bene Buzzi Unicem grazie al via libera del Senato Usa al maxi piano infrastrutturale varato dall'amministrazione Biden.

Costruzioni in evidenza dopo ok Senato Usa a piano infrastrutture

Ieri il Senato americano ha dato via libera al piano infrastrutturale da mille miliardi di dollari, che prevede 550 milioni in nuove spese per trasporti, banda larga e utilities. Fortemente voluto dal presidente Joe Biden, il piano è stato sostenuto anche da un gruppo di senatori repubblicani. Nel dettaglio, i nuovi fondi per le infrastrutture tradizionali - strade e ponti, per esempio - saranno circa 110 miliardi di dollari. Secondo la Casa Bianca, il 20% delle strade e autostrade maggiori ha bisogno di interventi di manutenzione e circa 45mila ponti non sono in buone condizioni. Circa 55 miliardi andranno alle infrastrutture idriche. Tra gli altri finanziamenti previsti, ci sono 66 miliardi per i treni, 65 miliardi per le connessioni internet ad alta velocità nelle zone rurali e nelle comunità a basso reddito, 73 miliardi per l'energia pulita. «L'accordo bipartisan sulle infrastrutture è stato approvato dal Senato. Questo è un accordo storico per gli americani», ha commentato a caldo la Casa Bianca. La proposta di legge dovrà ora essere esaminata dalla Camera dei rappresentanti. Il via libera del Senato, in ogni caso, sostiene i titoli del settore costruzione anche in Europa. A Piazza Affari, oltre a Buzzi, ne approfittano Webuild e Cementir.



Il dollaro resta forte, petrolio in lieve rialzo

Sul mercato dei cambi, il biglietto verde si mantiene forte e l'euro scivola verso quota 1,17 dollari: la moneta unica passa di mano a 1,1709 dollari da 1,1715 martedì in chiusura. Un euro vale anche 129,67 yen (129,50 martedì), mentre il rapporto dollaro/yen è a 110,74 (110,55). In lieve rialzo il prezzo del petrolio: il future settembre sul Wti sale dello 0,37% a 68,54 dollari al barile, mentre la consegna ottobre sul Brent guadagna lo 0,44% a 70,94 dollari.

Sull'obbligazionario è in rialzo per lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 103 punti base da 100 punti della chiusura di ieri. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta allo 0,58% dallo 0,55% del closing della vigilia.