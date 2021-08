Borse in lieve rialzo grazie alla prudenza della Fed. A Milano St aggiorna record

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La cautela del presidente della Fed, Jerome Powell, che venerdì a Jackson Hole ha assicurato che l'uscita dall'attuale politica monetaria ultra accomodante sarà «graduale e prudente» e terrà conto dei rischi Covid, continua a sostenere i mercati azionari, anche se l'assenza di indicazioni precise sui tempi dell'avvio del cosiddetto tapering consiglia prudenza agli investitori. Per questo il mercato attende in settimana la pubblicazione dei dati sulla disoccupazione Usa, che potranno fornire elementi di valutazione capaci di chiarire la strategia della Fed. Si muovono poco mosse le Borse europee, con il FTSE MIB di Piazza Affari che non si allontana dalla parità. Chiusa Londra per la Bank Holiday. Intanto è emerso che la fiducia in Eurppa ad agosto è leggermente peggiorata.

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, gli acquisti premiano Saipem, Interpump Group e Leonardo - Finmeccanica, mentre sono in rosso molti titoli bancari, tra cui Bper, Finecobank e Banco Bpm. Stmicroelectronics ha aggiornato nuovi record.

In Europa cala la fiducia di imprese e famiglie

La fiducia delle imprese e delle famiglie dell'Eurozona è leggermente diminuita ad agosto, dopo il massimo storico di luglio. La Commissione europea ha dichiarato che l'indicatore della fiducia economica, che rappresenta una misura aggregata della fiducia delle imprese e dei consumatori, è sceso a 117,5 ad agosto dai 119 punti a luglio. Il risultato è al di sotto di una previsione di consenso degli economisti che si aspettava che l'indice si attestasse su 118 punti. Nonostante il calo, l'indicatore rimane a un livello elevato, ha affermato la Commissione europea. L'indicatore del sentimento economico è stato frutto ad agosto di un calo della fiducia nei servizi, nell'industria e tra i consumatori, mentre la fiducia è tornata a crescere nell'edilizia ed è leggermente aumentata nel commercio al dettaglio, afferma il rapporto. In particolare, la fiducia dei consumatori è scesa a -5,3 da -4,4 di luglio. Il calo è stato brusco in Francia e nei Paesi Bassi, e in misura minore in Italia, Polonia e Spagna. In Germania il sentiment è rimasto pressoché invariato. L'indicatore delle aspettative sull'occupazione è , invece, ulteriormente aumentato, raggiungendo il livello più alto da novembre 2018. Piani per l'occupazione più ottimisti nell'edilizia, nel commercio al dettaglio e nei servizi hanno guidato l'aumento. I piani per l'occupazione nell'industria sono rimasti sostanzialmente invariati a un livello molto elevato, solo leggermente al di sotto del loro massimo storico di dicembre 2017, afferma il rapporto.



Spread in rialzo a 107 punti, rendimento BTp allo 0,65%

Sull'obbligazionario,è in rialzo lo spread tra BTp e Bund che venerdì scorso era sceso sulla scia delle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, sul tapering. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco si attesta attorno a 107 punti, dopo aver aperto sopra i 109 punti base dai 104 dell'ultimo riferimento. Il rendimento del decennale benchmark italiano è pari allo 0,65% dopo aver aperto in area 0,67%, dallo 0,64% di venerdì scorso.



Euro vicino a 1,18 dollari, petrolio in calo

Sul mercato dei cambi, l'euro rimane vicino a quota 1,18 dollari ed è indicato a 1,1798 da 1,1791 venerdì in chiusura. La moneta unica vale anche 129,51 yen (129,60) venerdì), mentre il rapporto dollaro/yen è a 109,79 (109,90). In calo, infine, il prezzo del petrolio: il future ottobre sul Wti cede lo 0,74% a 68,23 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent perde lo 0,23% a 72,53 dollari.