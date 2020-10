Europa cauta in attesa della svolta sul piano Usa. A Piazza Affari scattano le banche Occhi puntati sull'Italia dove in serata, a mercati chiusi, S&P si pronuncerà sul nostro debito sovrano di Enrico Miele

(EPA)

Occhi puntati sull'Italia dove in serata, a mercati chiusi, S&P si pronuncerà sul nostro debito sovrano

1' di lettura

Borse caute a meno di due settimane dal voto per le presidenziali Usa e in attesa di una svolta decisiva nei colloqui tra Democratici e Repubblicani, mentre il trend dei contagi da Covid continua a produrre nuovi lockdown nel mondo. La Borsa di Tokyo intanto ha archiviato l'ultima seduta della settimana in lieve progresso (+0,18%), trainata dall'accelerazione delle piazze azionarie Usa, e lo stop alla fase di apprezzamento della divisa nipponica, con gli investitori che attendono l'ultimo dibattito presidenziale Usa. Occhi puntati sull'Italia dove in serata, a mercati chiusi, S&P si pronuncerà sul nostro debito sovrano.

Leggi anche Dibattito finale Trump-Biden: scontro più civile ma vince la noia

La prudenza dei mercati arriva all'indomani del rialzo di Wall Street, dove a spingere gli indici è stata la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, che ha detto che un accordo sul piano di aiuti alle famiglie e alle imprese statunitensi "è vicino" per poi correggere leggermente il tiro in conferenza stampa ("ci vorra' un po' di tempo"). Anche il dibattito

finale tra il presidente Trump e il suo sfidante democratico Joe Biden, spiegano gli analisti, ha presentato poche sorprese per gli osservatori, ma ha leggermente rafforzato la cautela degli investitori. Il calendario economico prevede la pubblicazione delle stime flash sui dati Pmi compositi (servizi e manifattura) in Europa. Dato che esprimono le indicazioni dei direttori d’acquisto delle aziende sono un parametro molto attendibile per anticipare il trend economico in atto.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)