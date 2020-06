Europa punta ancora sulla ripresa. La partita Mediobanca-Generali tiene banco a Milano Piazza Affari guarda al blitz di Del Vecchio che punta a salire al 20% di Piazzetta Cuccia. Listini europei tonici, ma riducono i guadagni. Sospiro di sollievo tra gli investitori dopo che Trump ha abbassato i toni con la Cina su caso Hong Kong. Petrolio debole, si attende riunione Opec+. Spread in area 192 di Enrico Miele e Stefania Arcudi

Piazza Affari guarda al blitz di Del Vecchio che punta a salire al 20% di Piazzetta Cuccia. Listini europei tonici, ma riducono i guadagni. Sospiro di sollievo tra gli investitori dopo che Trump ha abbassato i toni con la Cina su caso Hong Kong. Petrolio debole, si attende riunione Opec+. Spread in area 192

Inizio di settimana a passo rapido per le Borse europee, che cercano di allungare ulteriormente dopo i guadagni di maggio (il mese scorso +2,8% Milano, attorno al 3% per Londra e Parigi, +6,8% Francoforte). I listini sono in territorio positivo, anche se riducono i guadagni rispetto alle prime battute, quando erano arrivati oltre l'1,5%. Francoforte chiusa per festività.

Le tensioni negli Stati Uniti, dopo le proteste, gli scontri e gli episodi di violenza a Minneapolis e in varie città americane a causa dell'uccisione del 46enne afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto, preoccupano gli investitori, ma non distolgono i mercati dal progressivo allentamento dei lockdown, con l'imminente ripresa degli spostamenti anche tra gli Stati, e dalla speranza per una rapida ripresa dell'economia, dopo il crollo provocato dalla pandemia.

A Milano in coda Diasorin, bene industriali e euro

A Piazza Affari scatta in avanti Mediobanca (è arrivata +13,4%, dopo non avere fatto prezzo in apertura, poi si è assestata a +10%), dopo la mossa di Leonardo Del Vecchio, che ha presentato a Bankitalia istanza per l’autorizzazione ad aumentare la partecipazione detenuta da Delfin fino al 20%. Cresce anche Generali (+4,33%), in attesa di capire se ci saranno ricadute dalla vicenda Mediobanca, visto che quest'ultima detiene una quota del 13% circa nel gruppo assicurativo e Del Vecchio circa del 5%. Prosegue inoltre il recupero dei titoli messi in crisi dai lockdown, a partire da auto e industriali, mentre in coda al Ftse Mib finisce Diasorin (-2,23%).

Galassia Mediobanca-Generali sotto i riflettori

Si scalda subito in Borsa la galassia Mediobanca-Generali dopo che Leonardo Del Vecchio ha ufficializzato di avere chiesto alla Banca centrale europea l’autorizzazione a salire fino al 20% di Piazzetta Cuccia, di cui già controlla il 10% circa. Proprio il titolo dell’istituto guidato da Alberto Nagel non è riuscito a far prezzo nei primi minuti di negoziazione per poi schizzare subito oltre +13%, per assestarsi a +9,9%. Anche Generali balza di oltre il 3% con il mercato che ovviamente specula sui possibili riflessi che la mossa di Del Vecchio potrebbe avere anche sugli assetti di controllo della compagnia assicurativa, in cui già detiene il 5%, come Francesco Gaetano Caltagirone.

Cattolica ai minimi storici dopo lettera Ivass

Cattolica crolla subito in apertura a Piazza Affari (dopo non essere riuscita a far prezzo) a valle della lettera inviata da Ivass in cui l’Autorità di Vigilanza chiede di lanciare un aumento di capitale da 500 milioni entro l’autunno per rafforzare il gruppo. Il titolo ora è il peggiore della Borsa e cede il 14% a 3,55 euro sui minimi storici. Questa mattina, prima dell’apertura dei mercati, una nota della compagnia veronese ha sottolineato che ieri il cda ha preso atto della missiva di Ivass e “ha dato mandato al management di preparare un piano nei tempi richiesti, al fine di rafforzare la solvibilità del gruppo”.

Petrolio debole, occhi sul meeting Opec+ del 4 giugno

Prima seduta della settimana in ribasso per il petrolio, con gli investitori che prendono profitto in vista della riunione dell'Opec del 4 giugno, durante la quale si discuterà di un'estensione dei tagli della produzione oltre la fine di giugno, in riposta al crollo della domanda provocato dalla pandemia di coronavirus. L'output dei Paesi Opec è già ai minimi in vent'anni: ad aprile l'Opec+ aveva tagliato la produzione di 9,7 milioni di barili al giorno in maggio e giugno, una decisione senza precedenti. Il Wti luglio cede lo 0,45% a 35,33 dollari al barile, mentre il Brent con scadenza agosto, alla prima seduta come contratto di riferimento, cala dello 0,40% a 37,69 dollari. I ribassi, per il momento comunque contenuti, arrivano dopo che in maggio i contratti hanno fatto registrare i rialzi maggiori in vari anni, dopo il crollo precedente. A sparigliare le carte, con conseguenze negative sulla domanda, potrebbero essere le tensioni tra Stati Uniti e Cina, il primo e il secondo maggiore consumatore mondiale di greggio, così come le proteste e gli scontri, scaturiti anche in episodi di violenza, in molte strade americane a causa dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto.