Borse europee sottotono. Nuovo minimo storico per i tassi dei BoT in asta. A Piazza Affari bene St Wall Street chiusa per il Ringraziamento, il Tesoro colloca BoT e punta al record sui costi medi di emissione. di Chiara Di Cristofaro e Andrea Fontana

Cautela sulle Borse europee che viaggiano comunque vicini ai massimi da fine febbraio, toccati nella seduta del 25 novembre. Novembre si avvia a chiudere con una performance decisamente positiva: dall'inizio del mese l'indice Eurostoxx50 ha guadagnato quasi il 19%. Supportati dall'andamento delle piazze asiatiche, mentre Wall Street resterà chiusa per il giorno del Ringraziamento, i principali indici azionari del Vecchio Continente hanno aperto in rialzo per poi frenare: più penalizzate Londra e Madrid, mentre Milano, Francoforte e Parigi sono in lieve flessione. Banche, auto e assicurazioni che mostrano performance negative.

Balzo di St a Piazza Affari, bene i pharma

il Ftse Mib di Piazza Affari è in territorio negativo, con le vendite che colpiscono soprattutto il comparto bancario a cominciare da Bper, Unicredit e Banco Bpm, ma anche risparmio gestito e petroliferi sono in discesa. Spicca invece A2a accompagnata dalla performance positiva di altre utility come Hera, Iren, Acea. StMicroelectronics sfrutta le voci sui dettagli del contratto con SpaceX di Elon Musk per forniture riguardanti il progetto di internet satellitare globale Starlink. Acquisti sul comparto sanitario con Diasorin, Recordati e Amplifon in luce. Rialzo dell'1% per Tim: al centro dell'attenzione il progetto rete unica con Enel che potrebbe dare il via libera all'uscita da Open Fiber a metà dicembre. Fuori dal Ftse Mib, corre ancora Geox mentre Maire Tecnimont, dopo un buon avvio, cede lo 0,4% nonostante l'annuncio di nuovi contratti per 100 milioni di euro. Male Autogrill: la corsa del titolo, che ha rimontato oltre l'80% dai minimi di ottobre, sembra finita e gli analisti di Fidentiis hanno rivisto al ribasso la raccomandazione togliendo il precedente "buy".

BoT, in asta 6 mesi nuovo minimo storico rendimenti a -0,518%

Nuovo minimo storico per i rendimenti dei BoT semestrali nell'asta del Tesoro. I titoli con scadenza 31 maggio 2021, informa la Banca d'Italia, sono stati assegnati al rendimento medio negativo dello 0,518% in calo di 4 punti base rispetto al'asta precedente. Nel dettaglio il ministero dell'Economia ha offerto il BoT semestrale 31/5/2021 per un controvalore di 6 miliardi e la domanda è stata superiore ai 13,3 miliardi con un rapporto di copertura quindi di 2,22. Il titolo in asta è stato aggiudicato al prezzo medio ponderato di 100,263.

Dollaro si conferma debole, euro in area 1,19 sul biglietto verde

Non si arresta la fase di debolezza generalizzata del biglietto verde, risultata, già nella seduta della vigilia una delle peggiori valute insieme allo yen. "In tale contesto - scrivono gli analisti di Mpa Capital services - l’euro/dollaro è tornato ad attaccare la resistenza chiave (1,1920), anche se, l’assenza degli operatori Usa per festività, rende mena significativa l’eventuale rottura settimanale di tale livello".

Petrolio in discesa dopo la corsa

Greggio in calo, dopo la corsa che ha portato il Brent anche sopra i 49 dollari al barile, grazie anche all’inatteso calo settimanale delle scorte USA (-754.000 barili) e della debolezza del dollaro. Per quanto riguarda l'oro, dicono gli analisti di Mps Capital Services "l'area 1800 dollari per adesso sembra aver agito da supporto, con le quotazioni che hanno consolidato poco sopra tale livello".