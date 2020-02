Borsa, vola Ubi (+23% ) dopo l'offerta di Intesa. Europa debole A Piazza Affari banche sotto i riflettori dopo la notizia dell’Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi . Il risiko bancario fa scattare gli acquisti anche su Banco Bpm possibile prossima preda del riassetto del settore. Intanto l'Europa è in calo, appesantita dalla performance dei tecnologici in rosso dopo il warning di Apple. A Londra brusco scivolone di Hsbc dopo il crollo dell'utile nel 2019 di Chiara Di Cristofaro

Si riaccende il risiko bancario a Piazza Affari dopo l'offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca che fa volare i titoli di Ubi Banca, mentreIntesa Sanpaolo è in forte rialzo. Gli acquisti scattano anche su Banco Bpm, con il mercato che scommette su altre possibili operazioni straordinarie. L'entusiasmo sul comparto bancario, che a Piazza Affari da inizio anno era salito già dell'8%, non contagia però tutta l'Europa, con le Borse che si muovono in rosso, complici le persistenti preoccupazioni per il coronavirus, il warning di Apple che sta affossando il settore tecnologico e il brusco scivolone di Hsbc a Londra dopo il crollo degli utili nel 2019.

Germania, indice Zew crolla a 8,7 a febbraio da 26,7, pesa coronavirus

Ci sono le preoccupazioni per gli effetti negativi dell'epidemia da coronavirus sul commercio mondiale alla base del calo considerevole dell'indice Zew a febbraio. L'indicatore, che misura le aspettative di crescita dell'economia tedesca e' sceso a febbraio a 8,7 da 26,7 di gennaio e contro attese per un calo attorno a 21 punti. Il morale degli investitori tedeschi, spiega l'istituto, è calato bruscamente, dopo due mesi di aumenti, segno di un ritorno del pessimismo sui mercati tra la crisi legata al nuovo coronavirus e la scarsa performance dell'industria tedesca.

Apple spegne l'entusiasmo sull'azionario, tornano le vendite

Dopo la seduta ancora positiva della vigilia, ci ha pensato Apple nella notte a spegnere gli entusiasmi e a far tornare un clima generalizzato di risk-off. Il colosso Usa ha lanciato un warning sui ricavi del primo trimestre a causa degli effetti del coronavirus, sia per il rallentamento della produzione di iPhone a causa delle chiusure delle fabbriche in Cina, sia per il calo delle vendite sempre in Cina. I tecnologici sono tra i peggiori oggi in Europa, con Stmicroelectronics in netto calo a Piazza Affari, Infineon Technologies sotto pressione in Germania. Il gruppo tedesco, però, in una nota ha detto che gli impatti del coronavirus al momento appaiono «limitati».

Milano si salva grazie al risiko bancario, vola anche il Banco Bpm

In un contesto quindi di debolezza generalizzata, Milano resta in positivo con il FTSE MIB sopra quota 25mila grazie al boom in Borsa di Ubi Bancadopo l'offerta di Intesa Sanpaolo che è a premio di circa il 16% rispetto alla chiusura di ieri (secondo i calcoli di Equita) e del 28% circa rispetto alla chiusura di venerdì. In buon rialzo anche Unipol che ha siglato un accordo con Intesa per acquisire alcuni rami d'azienda del settore assicurativo di Ubi Banca, mentre le vendite colpiscono Banca Pop Er, a valle dell'Ops, dovrebbe acquistare 4-500 sportelli di Ubi Banca , con un aumento di capitale da 1 miliardo di euro. Ad essere premiato è anche il Banco Bpm che sale di oltre il 10% sulle ipotesi di possibili, ulteriori operazioni straordinarie: «A prescindere dal fatto che l'operazione vada a buon fine o meno, si scatenerà tutta una serie di 'lateral thinking' su altre potenziali operazioni di aggregazione», commenta un operatore.

Acquisti sulle valute rifugio, debole la sterlina dopo parole Frost

Il clima di risk-off di questa notte in Asia si sta traducendo in un classico movimento di apprezzamento, seppure moderato, di yen e franco svizzero, d in vendite su valute emergenti e commodity currency. L’euro/dollaro rimane invece inchiodato sui minimi degli ultimi tre anni senza al momento riuscire a registrare alcun rimbalzo di rilievo, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services. Intanto, la sterlina ha perso più dello 0,5% contro l'euro dall'apertura della sessione di negoziazione di ieri. «La debolezza della valuta britannica si presenta come una reazione alle dichiarazioni di David Frost, un importante diplomatico britannico, secondo il quale il Regno Unito non si allineerà con le questioni ambientali e i diritti del lavoro dell'Ue», affermano gli analisti di ActivTrades. «Gli investitori hanno reagito con sgomento alle parole del principale negoziatore del Regno Unito con l’Ue - aggiungono - la sua posizione aumenta le probabilità che non vi sia un accordo commerciale tra l'Ue e la Gran Bretagna al termine dell'attuale periodo di transizione».