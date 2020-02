Borse europee condizionate dall’allarme virus Oltre all’epidemia, occhi puntati sugli indici di fiducia in Germania e sul discorso di Lagarde. A Milano spazio ancora per il Risiko bancario

Si profila un avvio di settimana in ribasso per i mercati azionari europei, in una giornata condizionata dall’allarme sulla diffusione dell’epidemia di coronavirus. A circa un’ora dal via i future sui principali indici del Vecchio Continente segnano infatti un ribasso di circa il 2 per cento. Negative in precedenza le borse asiatiche, in particolare Seul, che ha perso il 3,5%. Male anche Hong Kong, mentre a Tokyo il Nikkei ha limitato il ribasso allo 0,4%.

Anche i listini cinesi hanno registrato una flessione analoga: mentre il virus colpisce l’Italia, in Cina la situazione va migliorando e sei province hanno rilassato i controlli.

In particolare oggi sarà Piazza Affari nel mirino dopo i casi di coronavirus italiani

La fine della scorsa settimana è stata caratterizzata da una nuova ondata di avversione al rischio, che ha colpito soprattutto Piazza Affari in coincidenza del rilevamento dei primi casi di coronavirus in Italia. Il Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell’1,22% (peggiore in Europa), rimangiandosi i guadagni registrati nelle precedenti quattro sedute. Il tutto nonostante il quadro economico, già di per sé orientato alla stagnazione, non mostri per la verità al momento ancora segnali di deterioramento legati alla diffusione dell’epidemia cinese, come rilevano gli indicatori Pmi europei pubblicati venerdì, in moderato progresso a febbraio.

Occhi ancora puntati sugli indici di fiducia

Questa giornata e le prossime saranno verosimilmente orientate ancora una volta dalle evoluzioni legate al coronavirus, in terra cinese da dove è partito e adesso anche in Europa. E soprattutto a capire la reazione di imprese, consumatori e investitori: anche questa settimana i dati sulla fiducia nei diversi settori saranno numerosi, a cominciare dall’indice Ifo tedesco di questa mattina (ore 10) per proseguire con la fiducia delle imprese in Usa e Francia (domani), in Italia e nell’intera Eurozona (giovedì).

Attesa per Lagarde, mentre a Milano tiene banco il «risiko» bancario

Meno interesse, almeno per questa volta dovrebbero destare i pur importanti dati sull’inflazione nei diversi Paesi europei previsti per la giornata conclusiva di venerdì, così come l’attività delle Banche centrali. Sarà comunque importante capire se e come i banchieri decideranno di reagire alla variabile inattesa del virus. In questo senso gli orecchi saranno comunque aperti alle parole che pronuncerà il presidente della Bce, Christine Lagarde, già questa mattina, oltre che ai vari interventi degli esponenti della Federal Reserve. A Milano, infine, sarà ancora inevitabile fare i conti con il «risiko» bancario scatenato giusto una settimana fa dall’offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca.