Le Borse scattano con l'accordo Brexit. Vola la sterlina Trovata la quadra per l’intesa sulla Brexit: immediata la reazione degli indici europei, tutti in rialzo. Vola la sterlina che guadagna l'1% sul dollaro di Eleonora Micheli

Le Borse europee scattano al rialzo dopo la notizia dell'accordo raggiunto sulla Brexit: un «grande accordo» per il premier Boris Johnson mentre per Juncker «è tempo di concentrarci su futura partnership con la Gran Bretagna». L'incertezza della mattinata, quindi, svanisce e i listini ritrovano lo slancio al rialzo.

Ripido balzo per la sterlina che sulle prime notizie è salita dell'1% sul dollaro. Restano per ora sullo sfondo le preoccupazioni sul rallentamento dell'economia mondiale. Ieri il rapporto della Federal Reserve (Beige Book) ha testimoniato che la crescita Usa sta rallentando, con un passo «tra il debole e il modesto». Pesa la guerra dei dazi, ma anche l'anamento della domanda interna, con le vendite al dettaglio che a settembre hanno registrato il primo calo degli ultimi sette mesi. Milano ha imboccato la strada del rialzo a metà mattina, anche se lo spread è in lieve peggioramento in area 141 punti.

Deboli i titoli oil, le banche virano al rialzo

A Piazza Affari sono deboli le azioni del settore petrolifero, con Eni , Saipem e Tenaris che perdono quota. I titoli sono influenzati dall'andamento in calo del greggio con il Wti che si attesta sulla soglia dei 53 dollari al barile. Le banche, dopo un avvio sotto tono, hanno virato al rialzo con Banco Bpm che guida la corsa, mentre il mercato continua a interrogarsi sul futuro dell'istituto. Salgono le azioni di Mediobanca, mentre si avvicinano scadenze importanti, come l''assemblea dei soci del 28 ottobre e il piano industriale del 12 novembre. Si mette in luce Poste Italiane che torna a correre. Fuori dal paniere principale, dopo la volata di ieri oggi perde di nuovo punti Bio On ora in asta di volatilità (-12%).

Vola la sterlina dopo l'accordo su Brexit, si rafforza anche l'euro

Sul fronte valutario, scatto al rialzo per la sterlina sull'annuncio dell'accordo raggiunti per la Brexit. La divisa britannica è salita dell'1% sul dollaro e dello 0,5% sull'euro, con la moneta unica che a sua volta si è rafforzata sulle altre valute dopo la notizia dell'intesa per l'uscita regolata dall'Ue.