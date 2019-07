Borse Ue di slancio dopo tregua Trump-Xi. A Piazza Affari vola St

3' di lettura

Partenza di slancio per tutte le Borse europee dopo la tregua nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina emersa dal vertice tra i rispettivi presidenti a Osaka mentre corre il prezzo del petrolio, nel giorno in cui si aprono i lavori dell'Opec, grazie all'intesa tra Russia e Arabia Saudita per il prolungamento delle limitazioni alla produzione. A Osaka non c'e' stato un

accordo stabile tra Washington e Pechino, ma gli Usa non alzeranno le tariffe sull'import di beni cinesi e hanno aperto alle forniture di aziende americane verso Huawei mentre Pechino si è impegnata all'acquisto di un ammontare non specificato di prodotti agricoli americani. Tutti i principali listini azionari europei salgono di oltre un punto percentuale. Sul FTSE MIB di Piazza Affari sono in prima fila i titoli dei settori in questi mesi più sensibili alla vicenda dazi: Stmicroelectronics e tutto il comparto tecnologico; Cnh Industrial insieme ai titoli più legati ai prezzi delle commodity; bene l'automotive con Pirelli & C, Fiat Chrysler Automobiles, Brembo e il lusso. Petroliferi in evidenza grazie al rialzo del greggio nel giorno in cui si apre il vertice dei Paesi Opec e degli altri grandi esportatori a Vienna: Saipem e Tenaris tra i migliori del Ftse Mib, bene Eni.



Sul mercato valutario, dollaro in generale rialzo ma non nei confronti dello yuan cinese (il cambio scende a 6,8427 yuan per un dollaro): l'euro/dollaro si attesta a 1,1333 (da 1,1369 di venerdì sera), dollaro/yen a 108,45 da 107,79; euro/yen a 122,92 da 122,55.

Petrolio in forte rialzo: prima dell'Opec intesa Russia-A.Saudita

Prezzi in rialzo per il petrolio dopo l'annuncio di venerdì da parte del presidente russo Vladimir Putin ,a margine dei lavori del G20 di Osaka, del prolungamento dell'accordo sulla limitazione della produzione tra Russia e Arabia Saudita. L'accordo che non e' piaciuto all'Iran nel giorno in cui a

Vienna si apre la riunione dei paesi produttori Opec. In Europa il barile Wti consegna agosto scambia a 60 dollari ed ha toccato quota 60,13, massimi da maggio. il Brent settembre e' in area 66,50 dollari al barile.

BTP, spread sotto 240 punti . Rendimenti ai minimi da 1 anno

Partenza positiva per i BTp scambiati sul secondario telematico Mts

con il mercato che appare evidentemente ottimista sull'esito del negoziato sulla procedura Ue sui conti pubblici italiani. I BTp si apprezzano e i rendimenti di conseguenza calano con la conseguenza che lo spread, dopo i primi scambi, si riduce. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005365165) e il pari scadenza tedesco viene indicato a 239 punti base rispetto ai 242 punti base della chiusura di venerdi' (244 punti giovedì). In discesa anche il rendimento del BTp decennale benchmark che aggiorna i nuovi minimi da oltre un anno al 2,08% (2,09% venerdì e 2,13% giovedì).

Gli avvenimenti da tenere d’occhio

Attesa quest’oggi per il Consiglio dei ministri che è chiamato ad approvare il provvedimento sull’assestamento del bilancio pubblico per scongiurare il via alla procedura d’infrazione sul nostro debito pubblico. Su questo fronte, va ricordato, domani la Commissione Ue darà il suo parere in merito al procedimento e, poi, sarà l’Ecofin dell’8-9 luglio a decidere per l’avvio, oppure no, della procedura d’infrazione.

Al via quest’oggi la riunione del cartello Opec dei Paesi produttori di petrolio capitanati dall’Arabia Saudita, con i vicini Russi che sono fuori dall’Organizzazione ma con essa si coordinano. Viste le dichiarazioni di Mosca ed Arabia Saudita si dovrebbe andare verso il prolungamento del taglio della produzione.

Tra i dati macroeconomici, invece, nel radar degli investitori ci sono gli indici Pmi manifatturiero a giugno di Italia, Francia, Germania, Eurozona e Gran Bretagna. L’Istat, dal canto suo, diffonde i dati su occupati e disoccupati a maggio in Italia. In Germania si avrà il tasso di disoccupazione a giugno, e nell’Eurozona il tasso di disoccupazione a maggio. Negli Usa, infine, la spesa in costruzioni a maggio e l’indice ISM manifatturiero di giugno.