Borse falliscono il tentativo recupero, Piazza Affari maglia nera A Milano vanno male le banche, ma corrono le azioni di Nexi e Cnh. Frena la corsa all'oro di Eleonora Micheli

Piazza Affari ha tentato il recupero, ma è durato solo una manciata di minuti. Il FTSE MIB, dopo aver segnato un progresso dello 0,7% in apertura, ha rallentato il passo ed poi arrivato a perdere l'1,5%. A metà giornata ha dimezzato le perdite, ma la situazione rimane estremamente fluida, in attesa di novità sull'emergenza provocata dalla diffusione del virus e mentre emergono nuovi casi di malati. Anche le altre Borse europee, dopo un avvio tonico, hanno invertito la rotta. Intanto lo spread sta peggiorando e ha violato al rialzo anche la soglia dei 150 punti.



A Milano vanno male le banche, ma corre Nexi

La volatilità regna sovrana sui mercati europei e soprattutto su Piazza Affari. Gli investitori preferiscono sposare un atteggiamento cauto, visto che l'attività economica in tutto il Nord Italia è rallentata per far fronte all'emergenza coronavirus. L'indice milanese è tornato a perdere quota, nonostante proprio ieri abbia accusato la peggior seduta dal giorno successivo al referendum Brexit del 2016, chiudendo in ribasso del 5,43% e bruciando così tutti i guadagni realizzati fino al momento nel corso del 2020. A Piazza Affari vanno male le azioni delle banche, con Banco Bpm che guida i ribassi. Cerca di arginare le perditeUbi Banca, continuano a beneficiare dell'offerta lanciata la scorsa settimana da Intesa Sanpaolo. Gli investitori si interrogano inoltre sull'esito dell'operazione, dopo che ieri

il Patto dei Mille, che raccoglie 75 azionisti di Ubi e che controlla l’1,6% della banca, ha espresso parere negativo relativamente all'offerta pubblica di scambio annunciata la scorsa settimana dalla banca guidata da Carlo Messina, ritenendo che la proposta sottovaluti il valore di Ubi. La posizione del Patto dei Mille segue quella critica annunciata la settimana scorsa dal Car, Comitato Azionisti di Riferimento, patto di sindacato che raggruppa quasi il 18% di Ubi e a cui partecipano due fondazioni oltre ad altri 20 azionisti privati. «A questo punto diventa determinante la posizione del Sindacato Azionisti di Ubi, che controlla il 7,5% della banca ed è composto da 37 azionisti, che dovrebbero riunirsi a breve», hanno sottolineato gli analisti di Equita.

Nexi e Cnh sugli scudi , rialza la testa la moda

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione, si n dalle prime battute si sono distinti quelli di di Nexi , che dopo lo scivolone di ieri hanno ripreso a correre, in vista di operazioni straordinarie. Il mercato continua ad accarezzare l'ipotesi di un matrimonio con Sia. Sono gettonate anche le Cnh Industrial e sono ben impostate le azioni di A2a, nel giorno in cui l'azienda milanese ha diffuso i conti del 2019. Gli investitori si interrogano inoltre su un possibile ricambio ai vertici, come emerso da indiscrezioni di stampa. Rialzano la testa le azioni della moda, daMoncler a Salvatore Ferragamo.

Oro, Bund e Treasury alla ribalta

L’oro sta frenando, dopo che ieri si era spinto su nuovi livelli che non vedeva da quasi sette anni. Rialza inoltre la testa il petrolio. Intanto c'è grande attesa per l'andamento del rendimento del decennale americano, che ieri è sceso ai nuovi minimi storici all’1,35%, un fenomeno quest’ultimo che testimonia quanto ancora una volta gli investitori confidino nelle azioni delle Banche centrali. Al contrario, i BTp sono stati coinvolti nelle vendite, circostanza che ha fatto crescere lo spread nei confronti dei Bund di nuovo a 146 punti base, 12 in più della vigilia.

Germania, al palo il pil del quarto trimestre

Sul fronte macro è emerso che nel quarto trimestre del 2019 il pil tedesco è rimasto fermo su base congiunturale ed è salito dello 0,4% su base tendenziale. I numeri hanno confermato le stime già diffuse in precedenza.