Europa debole in scia all'Asia, a Piazza Affari attesa per il Def Borse asiatiche in ribasso in una giornata segnata dai nuovi segnali di rallentamento dell’economia cinese. A Piazza Affari positive le banche. Tensioni sui titoli più esposti all'export come St e Cnh. Disoccupazione italiana ai minimi dal 2011 di Cheo Condina

3' di lettura

Mattinata cauta per i listini europei sulle nuove tensioni commerciali tra Usa e Cina in una giornata già peraltro segnata dai nuovi segnali di rallentamento dell’economia cinese. L’indice Pmi sulla fiducia delle imprese manifatturiere di Pechino - secondo i dati diffusi in mattinata dal National Bureau - a settembre si è attestato a 49,8 punti, dunque sotto la soglia dei 50 punti che separa le fasi di espansione da quelle di contrazione dell’economia. Milano, anche in attesa della presentazione del Def oggi nel tardo pomeriggio in Consiglio dei Ministri, viaggia così leggermente sotto la parità come Francoforte e Parigi mentre la disoccupazione italiana, in agosto, è comunque calata al 9,5% ai minimi da quasi otto anni.

In calo lo spread, che scende poco sotto la fatidica soglia di 140 punti. Ieri il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha detto che il deficit nel 2020 sarà «una saggia via di mezzo tra il 2,04% e il 2,4%» del Pil, e che «abbiamo bisogno di usare tutta la flessibilità disponibile». Stabile il Wti a 55,88 dollari al barile.

Disoccupazione italiana ai minimi dal 2011

Ad agosto il tasso di disoccupazione scende al 9,5%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali su base mensile, segnando il nuovo minimo dal novembre del 2011, quindi da quasi otto anni. Lo riferisce l'Istat. Le persone in cerca di occupazione sono in forte calo ad agosto (-3,4%, pari a -87 mila unità nell'ultimo mese). La diminuzione riguarda entrambe le

componenti di genere e coinvolge tutte le classi d'età. Secondo i dati preliminari di Istat, il mese scorso il tasso di occupazione si e' attestato al 59,2%, sostanzialmente stabile rispetto al mese di luglio.

A Piazza Affari positive le banche