Borse, Piazza Affari maglia rosa con le banche e lo spread in area 200 punti Acquisti su Unicredit dopo la vendita di un portafoglio di Npl in Bosnia per 24,5 milioni di euro di Chiara Di Cristofaro

2' di lettura

Borse europee positive ma senza slancio, in una giornata priva della guida di Wall Street, chiusa per la festività del 4 luglio. Anche oggi Piazza Affari segna la performance migliore, con il FTSE MIB trainato dalle banche tutte in forte rialzo e spinta dallo spread BTp/Bund che viaggia vicino a i 200 punti base con il rendimento del decennale italiano sceso fino all'1,58%, ai minimi da 3 anni. Ieri i titoli di Stato italiani sono stati sotto i riflettori dopo lo stop dell'Ue all'avvio della procedura di infrazione, segnale di un clima più disteso nei rapporti tra Governo ed Europa. Ma il clima è generalmente positivo sui mercati, grazie all'ottimismo sulle nomine di Christine Lagarde alla Bce e di due nuovi membri del board Fed, nomine che - secondo gli investitori - indicano un proseguimento delle politiche espansive delle banche centrali da tutte e due le parti dell'oceano.

Andamento dello spread Btp / Bund

A Milano il Ftse Mib è tornato sopra quota 22mila punti e sono ancora in volata il comparto bancario, con Unicredit in grande spolvero, dopo la vendita di un portafoglio di Npl in Bosnia per 24,5 mln di euro. Premiate tutte le banche con Ubi Banca, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e Bper Banca in cima al listino. Acquisti su Azimut che ieri ha confermato il target dell'utile 2019 a 300 mln di euro. Realizzi sulle utility, grandi protagoniste delle ultime sedute, dopo la corsa delle ultime sedute, con Terna,Hera,Italgas e Snam Rete Gas tutte in territorio negativo. Fuori dal listino principale, corre Trevi Fin dopo che il cda ieri ha respinto a maggioranza la richiesta della holding di convocare l'assemblea. Positiva Mediaset dopo un avvio pesante, dopo la notifica di un atto di citazione da Vivendi per annullare la delibera sul voto maggiorato. Il mercato si concentra sulla notizia positiva dell'accordo con Sky per riportare la Champions su Canale5 da settembre.

Movimenti limitati sul valutario, giù il petrolio

Il mercato valutario è poco mosso, considerato anche il clima festivo per gli operatori Usa. L’euro/dollaro è tornato sopra 1,13 dopo il tweet di Trump che ha accusato nuovamente Europa e Cina di manipolare il cambio e di immettere liquidità nel sistema per competere con gli Usa. La divisa unica è tornata poi a scambiare in prossimità del primo supporto in area 1,1275. Sul mercato petrolifero prezzi in calo, dopo i rialzi della vigilia nonostante le scorte Usa siano scese meno delle attese. «Questa mattina sono in corso prese di profitto - spiegano gli analisti di Mps Capital Services - ma le quotazioni continuano a scambiare all’interno della fascia di prezzo che il presidente russo Putin ha definito come ragionevole, ossia tra 60 e 65 dollari».

Le Borse asiatiche hanno chiuso la giornata in leggero rialzo all'indomani di una seduta molto positiva per i listini mondiali con Wall Street che ieri ha aggiornato i suoi massimi storici.

