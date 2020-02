Borse in profondo rosso: -3% Piazza Affari, tonfo Asia. Vola lo spread Listini in fase di «correzione». BTp oltre l’1% e tornano di moda i «Pigs». Giornata ricca di dati macro, ma il coronavirus continuerà a tenere banco.

Coronavirus, l'Oms: l'epidemia è arrivata a un punto decisivo

Avvio in profondo rosso per le Borse europee, che continuano a risentire delle tensioni per la diffusione del Coronavirus. Sul mercato obbligazionario intanto il copione è sempre quello della fuga dal rischio e ne fanno le spese i BTp italiani con lo spread che questa mattina ha registrato una fiammata a 178 punti. Ieri intanto c’è stato il tracollo di Wall Street che ha chiuso gli scambi di oltre il 4% su tutti i principali indici mentre anche in Asia le vendite sono state pesanti con l’indice Csi 300 che ha perso il 3,55%, il Nikkei di Tokyo il 3,67% e l’Hang Seng di Hong Kong il 2,73 per cento. Per le Borse mondiali, che nell’ultima settimana hanno già bruciato oltre 5mila miliardi di capitalizzazione, l'epidemia di Coronavirus e l’impatto che avrà sull’economia mondiale sono ancora la fonte di preoccupazione principale.

Ufficiale la fase di «correzione» per i listini

Con le perdite subite ieri alcuni dei principali listini sono entrati tecnicamente in correzione, sono cioè arrivati a perdere oltre il 10% rispetto ai recenti massimi. Considerando i valori di chiusura questo vale per lo Stoxx Europe 600, sceso del 10,4% rispetto al massimo assoluto toccato il 19 febbraio, il Ftse Mib milanese, in ribasso del 10,5% rispetto al top raggiunto lo stesso giorno, il Dax 30 tedesco (-10,3% dal 17 febbraio) e il Ftse 100 inglese, che fa segnare -11,5% rispetto al livello del luglio 2019. Nel corso della seduta era scivolato sotto la soglia della correzione anche il Dow Jones (minimo a -12%), successivamente risalito. Vale tuttavia la pena di ricordare come in ogni caso la correzione arrivi dopo una progressione durata mesi, che ha portato tutti i principali indici ad aggiornare ripetutamente i livelli più alti da oltre 10 anni, quando non addirittura i massimi storici.

Decennale italiano sopra l’1%, spread a 163 ma si rivedono i «Pigs»

Sul mercato obbligazionario è stata una nuova giornata caratterizzata dalla fuga dal rischio, con acquisti rilevanti sul Bund (-0,55% rendimento del decennale) e sul Treasury (nuovi minimi storici a 1,28%) e nuove vendite sui BTp, che sulla scadenza a 10 anni è tornato sopra la soglia dell’1 per cento. Ieri però il calo dei titoli italiani si è accompagnato a quelli di Spagna, Grecia e Portogallo, in un’inedita riedizione della sigla «Pigs» in voga qualche anno fa. Il Tesoro è comunque riuscito a piazzare, fra gli altri, i nuovi BTp a scadenza decennale con un rendimento a scadenza dell’1 per cento. Per farlo ha dovuto offrire 6 centesimi in più rispetto a un mese fa, ma ha comunque ricevuto richieste per poco più di 5 miliardi di euro a riprova del fatto che il debito italiano, riesce pur sempre a suscitare interesse fra gli investitori all’affannosa ricerca di rendimenti in un mondo di tassi compressi.

Giornata comunque ricca sul fronte macro

Inevitabile che l’attenzione sarà ancora tutta concentrate sui temi che riguardano la diffusione dell’epidemia al di fori della Cina. Tra i dati macroeconomici in programma vale comunque la pena di ricordare , in Italia i prezzi al consumo a febbraio e il fatturato dei servizi nel quarto trimestre, in Germania i prezzi all’import a gennaio, l’inflazione e il tasso di disoccupazione a febbraio, in Francia le spese per consumi a gennaio e

l’inflazione a febbraio. Dagli Stati Uniti sono inoltre attesi i dati su bilancia commerciale a gennaio, deflatore e spesa per consumi a gennaio, i redditi delle famiglie a gennaio e l’indice di fiducia famiglie (Michigan) a febbraio.