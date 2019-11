Borse europee verso avvio debole, in Italia occhi sull’asta BTp I listini potrebbero ritracciare dopo i primati della vigilia nella (vana) attesa di novità sul tema dazi da Trump. In Italia occhi su trimestrali e asta BTp.

(Reuters)

2' di lettura

Si prospetta un avvio di giornata all’insegna della debolezza per le Borse europee,all’indomani del discorso del presidente Usa, Donald Trump, che non ha fornito gli indizi sperati dal mercato su una possibile soluzione delle questioni legate alla guerra commerciale, né a proposito dei dazi sulle auto. A circa mezzora dal via i future sui principali indici del Vecchio Continente si muovono in discesa di alcuni decimi. In precedenza Tokyo ha chiuso in calo dello 0,85%.

Ieri le Borse Usa hanno raggiunto nuovi massimi storici nella speranza di ascoltare parole concilianti da parte del presidente Usa nel suo intervento all’Economic Club di New York, per poi ritracciare a discorso avvenuto. «Trump non ha toccato temi scottanti: ha sottolineato la performance dell’economia e criticato la Fed per la politica monetaria, ma al momento non ha fornito ulteriori indizi sul commercio», ha spiegato Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia, sottolineando che il mercato è sembrato «più deluso che sollevato». Wall Street ha poi chiuso con un leggero rialzo: a +0,16 lo S&P.

Comprensibile quindi il ritracciamento dei mercati europei, che avevano terminato ieri la seduta prima del discorso, con Piazza Affari in evidenza ai massimi dal maggio 2018. Con la chiusura in rialzo dell’1,24% di ieri i guadagni del Ftse Mib sfiorano il 30% da inizio anno. Oggi alla Borsa di Milano ci saranno da valutare, fra gli altri, i dati trimestrali delle utility Snam e Terna, mentre sullo sfondo resterà ovviamente la questione Ex-Ilva ArcelorMittal a destare interesse per le sue implicazioni sia sull’economia italiana, sia sulla stessa tenuta del Governo.

A livello di titoli di Stato ieri è stata intanto una giornata favorevole per i BTp italiani, che hanno di nuovo «staccato» i titoli greci nel duello che caratterizza le ultime settimane. Il rendimento del decennale italiano è sceso all’1,31% (1,41% quello greco) e lo spread nei confronti del Bund si è ridotto a 156 punti base in una giornata in cui il Tesoro ha collocato senza patemi d’animo BoT a 12 mesi per 5,5 miliardi di euro (ma a un tasso, -0,135%, in rialzo rispetto al mese precedente). Oggi il test più importante, con BTp in asta per un massimo fino a 7,25 miliardi fra cui il nuovo benchmark a 7 anni.

Per approfondire

●Lo spread Btp-Bund

●L’andamento della Borsa di Milano

●L’andamento della Borsa di Parigi

●L’andamento della Borsa di Francoforte