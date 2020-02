Borse nervose, spread in area 130 punti. Gelata dal Pil tedesco - Prevale la cautela sui mercati europei con gli investitori che provano a orientarsi nel contraddittorio flusso di notizie riguardo l’epidemia di Coronavirus. Dalla Germania è arrivata la stima sul Pil del quarto trimestre, che ha evidenziato una crescita zero di Flavia Carletti

(AFP)

3' di lettura

C'è nervosismo sui mercati del Vecchio Continente. Dopo un avvio poco mosso, gli indici europei appaiono deboli, con gli investitori che continuano a guardare a Est per il coronavirus, quando sono arrivati dati poco incoraggianti sul Pil tedesco. Il FTSE MIB procede in terreno negativo, in linea con i principali listini continentali. Gli investitori provano a orientarsi nel contraddittorio flusso di notizie riguardo l’epidemia di coronavirus. Nei giorni scorsi i mercati avevano scontato un calo dei contagi e un graduale ritorno alla normalità ma tra gli addetti ai lavori c’è comunque chi mostra scetticismo sull’affidabilità dei dati ufficiali che vengono forniti dalla Cina. L’incertezza generale sui tempi ha favorito una ripresa dell’avversione al rischio. In Asia intanto le Borse hanno messo a segno una performance in chiaroscuro: positivo il saldo delle piazze cinesi (l’indice CSI 300 ha guadagnato lo 0,65% mentre l’Hang Seng di Hong Kong ha chiuso a + 0,36%) in rosso invece la Borsa di Tokyo (-0,6%) che ha pagato il recente rafforzamento dello yen.

Scatto di Unipol dopo i conti 2019

Sul fronte dei titoli, a Piazza Affari spunto di Unipol(+4,11%), dopo la pubblicazione dei risultati del 2019, che hanno mostrato un aumento dell'utile e del dividendo. Bene anche Unipolsai (+3,2%). In evidenza anche Bper Banca (+0,5%), di cui proprio Unipol è azionista con il 20% del capitale. Il cda di Unipol Gruppo ha esaminato i risultati preliminari consolidati dell’esercizio 2019, che vedono un risultato netto consolidato pari a 1,087 miliardi dai 628 milioni dell’esercizio precedente (+73%). Tale risultato comprende tra l’altro gli effetti positivi derivanti dal primo consolidamento con il metodo del patrimonio netto del gruppo Bper, pari a 421 milioni. Il risultato netto consolidato normalizzato è invece pari a 732 milioni di euro, con una crescita (+19,5%) rispetto al risultato normalizzato a perimetro omogeneo di 613 milioni dell’esercizio precedente. Oltre a confermare i target del piano al 2021, il cda ha proposto un dividendo unitario proposto pari a 0,28 euro per azione (+56% rispetto al 2018). Il combined ratio è migliorato al 93,7% (94,4% nel 2018) e il solvency ratio consolidato al 181% (163% nel 2018).

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Ristagna il Pil tedesco, crescita zero nel quarto trimestre 2019

Sul fronte dei dati macro si registrano gli ultimi numeri sul Pil in Germania relativi al quarto trimestre che sono risultati inferiori alle attese degli analisti: il consensus degli analisti di Reuters si attendeva una crescita dello 0,1% ma invece il ciclo si è fermato registrando crescita zero. La variazione è stata dello 0,4% anno su anno. Rivisto a +0,2% da +0,1%, tuttavia, il dato del terzo trimestre.

Andamento dello spread Btp / Bund

BTp: spread in area 130 punti, rendimento sale allo 0,95%

Lo spread tra BTp e Bund e in avvio di seduta si riporta sopra quota 130 punti sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato, per poi tornare sotto la soglia. Nei primi scambi il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin T0005383309) e il pari durata tedesco è arrivato a 132 punti base dai 128 del riferimento della vigilia quando era sceso anche fino a 125 punti base. Risale anche il rendimento del BTp decennale benchmark allo 0,95% dal closing a 0,90% registrato nel finale ieri, dopo un minimo allo 0,85% a un passo dal minimo storico dello scorso settembre.

Euro debole su dollaro e yen , petrolio in terreno positivo

Sul fronte dei cambi, la moneta unica resta debole verso il dollaro e passa di mano a 1,0835 (1,085 alla vigilia). Un euro vale anche 118,961 yen (119,16 ieri sera), quando il dollaro è scambiato a 109,774 yen (109,81). In leggero rialzo il petrolio: il contratto consegna aprile sul Brent del Mare del Nord sale dello 0,35% a 56,54 dollari al barile e il Wti scadenza marzo sale dello 0,29% a 51,57 dollari al barile.