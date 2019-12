Borse in altalena e volumi ridotti in vista del Natale

2' di lettura

Indici in ordine sparso in Europa, con gli investitori che si concentrano sulla chiusura delle posizioni in vista della pausa natalizia. Le Borse hanno fallito il tentativo di tornare sui massimi dell'anno in avvio e poco dopo l'inizio delle contrattazioni sono tornate in territorio negativo per poi cambiare ancora direzione. Intanto, prosegue il dibattito sull’impeachment di Trump dopo che la Camera ha votato a favore. Il testimone ora passerà al Senato, dove il Presidente statunitense ha la maggioranza. I listini quindi continuano con i movimenti degli ultimi giorni in consolidamento.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Acquisti sulle utility, positiva Fca

Sull'azionario europeo, in rialzo materie prime, energia e titoli farmaceutici mentre perdono terreno le auto e le assicurazioni. In rialzo i titoli dei semiconduttori, dopo le indicazioni positive arrivate da Micron Technology che ha detto di aspettarsi un recupero per il mercato nel 2020. A Piazza Affari in rialzo Stmicroelectronics dopo i dati di Micron negli Usa A Milano gli acquisti si concentrano sulle utility a partire da Snam Rete Gas e Terna e su Fiat Chrysler Automobiles, all'indomani dell'annuncio dell'accordo per la maxi fusione con Peugeot. Ben impostata anche Leonardo - Finmeccanica, in cima al listino principale, positivi i titoli del lusso, come Salvatore Ferragamo e Moncler. Debole Juventus Fc, che ha chiuso ieri l'aumento di capitale.

Sterlina in recupero, il dollaro risente dell'impeachment di Trump

Sul mercato valutario, la sterlina recupera qualche posizione contro euro e dollaro, dopo aver praticamente azzerato i guadagni messi a segno post elezioni, a causa dei rinnovati timori di una hard Brexit. Oggi in calendario l'ultima riunione dell'anno della Bank of England. Il dollaro invece sta mostrando debolezza, a seguito dell'impeachment del presidente Trump. «È molto improbabile che il Senato, dominato dai Repubblicani, voterà per estromettere il Presidente, ma ci sarà una perdita di capitale politico che potrebbe rivelarsi significativa nel contesto delle elezioni del 2020», commenta Ricardo Evangelista di ActivTrades.



Gli appuntamenti macro di oggi

Oltre Oceano, nel pomeriggio, arriveranno i dati sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e sul saldo delle partite correnti. In arrivo dagli Usa anche l’indice Philadelphia Fed, oltre all’indice anticipatore e alle vendite di case esistenti. I dati potranno confermare o meno il crescente ottimismo che si sta spargendo tra gli investitori globali sull’economia: dopo un 2019 in frenata, cresce infatti la speranza di una più robusta espansione l’anno prossimo grazie all’intesa commerciale Usa-Cina e alla politica delle banche centrali globali. In 16 nel 2019 hanno infatti tagliato i tassi.

L’andamento della Borsa italiana