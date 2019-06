Borse deboli, sale la tensione Usa-Iran. A Piazza Affari vola Risanamento

3' di lettura

Le tensioni crescenti tra Usa e Iran con l'annuncio di nuove sanzioni da parte di Washington, l'attesa per l'avvio del G20 di Osaka e per il vertice tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader cinese Xi Jinping, sulla guerra commerciale tengono banco sulle Borse europee. Con l'oro che è salito sui massimi da sei anni e il dollaro che prosegue all'insegna della debolezza, gli investitori si spostano su asset meno rischiosi, tenendo conto dei numerosi fronti caldi dal punto di vista geopolitico. Sulla questione Usa-Iran, sebbene il presidente Trump si sia detto disponibile a un dialogo, Teheran ha risposto che «con gli Usa i canali di diplomazia si sono chiusi per sempre».

A Milano le costruzioni festeggiano le Olimpiadi invernali

L'azionario è in generalizzato ribasso oggi, «poiché gli investitori temono un'escalation geopolitica prima del vertice del G-20», spiegano da ActivTrades. «È probabile che le azioni restino volatili e prove di direzione prima del G-20 - spiegano gli analisti - in quanto gli investitori attendono ulteriori dettagli sull'evoluzione della dispute commerciale con la Cina prima di decidere se aumentare o meno la loro esposizione a questo mercato». In un contesto generalizzato di debolezza, a Piazza Affari spicca il rialzo del comparto delle costruzioni, dopo che Milano e Cortina si sono aggiudicate le Olimpiadi invernali 2026. Il titolo che sta beneficiando maggiormente della notizia è Risanamento, che vedrà sorgere nell'area Nord di Santa Giulia l'Arena che ospiterà alcune gare. In corsa anche Salini Impregilo e Coima Res, mentre sul listino principale spicca il rialzo di Buzzi Unicem. In forte recupero Recordati dopo la debolezza della vigilia, ben comprati anche altri titoli molto esposti negli Usa come Prysmian, Cnh Industrial e Stm. Dopo la debolezza iniziali viaggiano in ordine sparso i titoli bancari, con Ubi Banca che ha smentito qualsiasi ipotesi di aggregazione con Carige. Poco mossa Fiat Chrysler Automobiles, dopo l'apertura di Nissan a rivedere la partecipazione con Renault e l'approvazione della nuova governance di gruppo.

Spread in lieve rialzo, l'euro torna a 1,14. Oro sui massimi da 6 anni

Sul mercato obbligazionario lo spread tra Bund e BTp , dopo il forte calo della vigilia, è risalito oltre la soglia dei 245 punti con un rialzo di quasi 10 punti rispetto ai minimi toccati ieri (segui l’andamento dello spread). Sul fronte delle trattative Italia-Ue, secondo i verbali della riunione dell’esecutivo Ue dello scorso 5 giugno (la stessa che ha sancito il via alla procedura), la Commissione potrebbe concedere all’Italia 6 mesi invece di tre (fino a gennaio 2020) per attuare le modifiche di bilancio richieste a condizione che l’esecutivo presenti una revisione sostanziale dei piani di spesa all’Ecofin del prossimo 9 luglio.

Dollaro debole, l'euro torna sopra la soglia di 1,14

Sul fronte valutario l’euro ha riguadagnato la soglia di 1,14 dollari come non accadeva da marzo. La fiammata dell’euro-dollaro (qui il grafico del tasso di cambio) è dovuta soprattutto alla debolezza del biglietto verde (qui il grafico del dollar index) sceso ai minimi da marzo sulla scia delle forti aspettative del mercato di un taglio dei tassi della Fed in attesa dell'intervento del governatore della Fed, Jerome Powell, previsto quando in Italia saranno le 19. La debolezza del dollaro favorisce l’apprezzamento delle materie prime come l’oro le cui quotazioni sono arrivate a sfiorare i 1420 dollari l’oncia (qui il grafico del prezzo dell’oro).

Sul fronte dei dati macro nel pomeriggio sono attesi una serie di indicatori dagli Stati Uniti: alle 15 sarà resa nota la nuova rilevazione dell’indice Case Shiller sui prezzi delle case relativi al mese di aprile alle 16 invece è prevista la pubblicazione delle nuove statistiche sulle vendite di nuove case nel mese di maggio e la rilevazione sulla fiducia dei consumatori.