Piazza Affari in cauto rialzo. Collocati 6 miliardi di BoT, rendimenti in calo

Borse europee in miglioramento dopo un avvio sotto la parità. I listini continentali, tra cui il FTSE MIB milanese, registrato lievi rialzi, mentre gli investitori continuano a seguire ogni sviluppo nella contesa Usa-Iran e attendono d'altra parte l'avvio dei lavori del G20 di Osaka venerdì. I mercati pesano inoltre le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che ieri ha in parte raffreddato la speculazione su un possibile taglio dei tassi, opzione che resta tuttavia in esame. Tra le blue chip di Piazza Affari, Atlantia in netto calo mentre il tema di una possibile revoca della concessione autostradale resta sul tavolo del Governo, così come l'ipotesi di un possibile ingresso della società nella partita Alitalia. In rosso anche Fiat Chrysler Automobiles e Davide Campari, mentre guadagnano terreno Salvatore Ferragamo, Tenaris e Buzzi Unicem.

Occhi puntati sul mercato obbligazionario, dopo che il Tesoro ha assegnato 6 miliardi di BoT semestrali con un rendimento sceso al livello minimo dall'aprile 2018 a -0,063%, in flessione di 2 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Fiacca la domanda che si è attestata a 8,46 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,41. Sul mercato secondario, lo spread BTp-Bund, dopo un avvio stabile a quota 249 punti, è in calo a 247, mentre il rendimento del decennale italiano sale al 2,18% dal 2,16%.



Asia in calo sulla scia di Wall Street

Le Borse asiatiche, intanto, hanno chiuso la seduta in leggero ribasso sulla scia del rosso registrato ieri da Wall Street che ha visto l’indice NASDAQ COMP perdere l’1,5% e l’S&P500 lo 0,95 per cento. A Tokyo l’indice NIKKEI 225 ha chiuso gli scambi con un ribasso dello 0,61% mentre a Shanghai l’indice Csi300 delle società più capitalizzate ha perso lo 0,2 per cento.

A dettare la linea ai mercati sono le indicazioni di politica monetaria. Ieri il numero uno della Fed Jerome Powell che detto che le prospettive dell'economia mondiale stanno peggiorando e ha rafforzato le aspettative su un prossimo taglio dei tassi che Powell ha definito una forma di prevenzione allo scopo di evitare cure più dolorose. Ma i mercati, più che alle parole di Powell, hanno reagito a quelle di un altro esponente della Fed, James Bullard, il quale ha sostenuto che le aspettative degli operatori, che prezzano un taglio di mezzo punto percentuale del costo del denaro sono eccessive e che, con ogni probabilità la riduzione sarà di 25 punti base.

Vendite su Atlantia, il M5s chiede la revoca della concessione

Per quanto riguarda Atlantia, le quotazioni risentono del dibattito

interno al Governo, dove il Movimento 5 Stelle è tornato a chiedere la revoca della concessione autostradale, mentre la Lega punterebbe a coinvolgere la società nella partita Alitalia. Torna inoltre a tenere banco la delibera dell'Autorità dei Trasporti sulle nuove tariffe autostradali, che già nelle scorse sedute aveva penalizzato i titoli del settore. Il presidente dell'Autorità ha infatti sostenuto che non si tratta di un atto unilaterale di

modifica dei contratti, perché dovrà essere il ministero a rivedere i contratti. «Sorprende la proposta del M5s di revoca della concessione di Autostrade, che incrementa l'incertezza», scrivono gli analisti di Equita, notando che «potrebbe esserci un piano B di fronte all'opposizione della

Lega, per arrivare ad un accordo complessivo che includa il salvataggio di Alitalia».