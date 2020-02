Borse europee oggi, chiusura Borse asiatiche Gli investitori stanno mettendo in conto un rinnovato interventismo da parte della Cina per attenuare l’inevitabile contrazione dell’economia derivante per effetto del Coronavirus

Il contesto di mercato in queste prime sedute della settimana è stato generalmente positivo a differenza di quanto visto la scorsa settimana. Un po’ perché gli investitori stanno mettendo in conto un rinnovato interventismo da parte della Cina per attenuare l’inevitabile contrazione dell’economia derivante dalla diffusione del Coronavirus. Un po’ perché c’è ottimismo sulla futura cura del virus dopo quanto riportato ieri dai media cinesi secondo cui sarebbero stati individuati alcuni farmaci risultati efficaci nella cura del virus.

Il successivo ridimensionamento della notizia da parte dell’Oms, che ha freddato gli entusiasmi ribadendo che «non ci sono terapie efficaci», non ha arrestato la corsa agli acquisti in Borsa sostenuta anche dai positivi segnali in arrivo dall’economia reale: l’indice di fiducia Pmi composito della zona euro pubblicato ieri ha mostrato un miglioramento del'attività a gennaio attestandosi a quota 51,3 punti, sui massimi da 5 mesi e oltre i 50.9 punti attesi dagli analisti. Buoni segnali sono arrivati anche dagli Stati Uniti dove l’indice di fiducia Ism servizi è salito a 55,5 punti. In rialzo rispetto a dicembre e oltre i 55 punti messi in conto dagli analisti.

Oggi gli investitori, oltre che sulla cronaca del Corona virus, si concentreranno su nuovi importanti dati macroeconomici in arrivo dalla Germania. In mattinata infatti è attesa la rilevazione ufficiale sugli ordini all'industria relativi al mese di dicembre. Il comparto manifatturiero tedesco è da tempo in sofferenza ma se le attese di consensus saranno confermate si dovrebbe registrare un rimbalzo dell'attività: dopo il -1,3% di novembre gli analisti stimano una crescita dello 0,6 per cento. Sempre oggi la presidente della Bce Christine Lagarde terrà un discorso a Bruxelles mentre in giornata l'Eurotower pubblicherà il bollettino statistico.

