Borse piatte, BTp in calo dopo voto Umbria

Apertura di settimana debole per le Borse europee: i progressi fatti nel negoziato tra Usa-Cina che fanno ritenere ormai definita la "fase 1" dell'accordo commerciale sono compensati dal caos Brexit e dall'avvicinarsi delle decisioni della Federal Reserve (mercoledì) e della Banca centrale giapponese (giovedì) sulle politiche monetarie di Stati Uniti e Giappone.

Gli acquisti sul settore auto, il migliore in Europa, tengono in equilibrio Francoforte e Parigi mentre gli altri indici sono in leggera flessione compresa Londra in attesa del voto del Parlamento inglese sulla proposta del premier Johnson di andare alle elezioni a metà dicembre. Intanto, secondo quanto annunciato dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, i 27 Paesi dell'Ue hanno dato il proprio parere positivo allo slittamento della Brexit al 31 gennaio.



A Piazza Affari sono fiacche le utility e i bancari, complici le vendite generalizzate sui titoli di Stato, mentre si mettono in evidenza i titoli del lusso (Salvatore Ferragamo in particolare), accesi dall'indiscrezione sull'interesse di Lvmh per Tiffany. Il gruppo francese ha confermato l'esistenza di colloqui preliminari con il colosso Usa della gioielleria. Bene l'automotive (Pirelli, Fiat Chrysler). Sale anche Tenaris nonostante i timori degli operatori per l'esito delle elezioni presidenziali in Argentina che hanno visto l'affermazione del peronista Alberto Fernandez e la sconfitta del presidente uscente Mauricio Macri. Dopo una partenza in flessione si è subito ripresa Unicredit che ha annunciato questa mattina di aver identificato un caso di accesso non autorizzato a dati relativo a un file generato nel 2015.



Sul mercato valutario euro/dollaro a 1,1097 (da 1,1084 venerdì). La sterlina sale a 1,2850 dollari (da 1,2833). Petrolio in calo.

Lieve rialzo dello spread Bund-BTp con il differenziale di rendimento salito a quota 145 punti dai 140 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del BTp decennale sale all'1,10%. Ad alimentare la volatilità sui titoli di Stato italiani è la vittoria della destra alle elezioni regionali in Umbria e la performance deludente della coalizione Ms5-Pd. Un evento che rischia di compromettere la tenuta dell’esecutivo attualmente in carica. In Germania nel week end le elezioni in Turingia hanno visto il balzo di consensi per il partito di estrema destra Alternative fuer Deutschland.