I timori per la recessione pesano sulle Borse. Spread torna a 150 punti Gli istituti tedeschi tagliano le stime sulla crescita della Germania, dopo che ieri i dati sull’attività manifatturiera negli Stati Uniti scesi ai minimi da 10 anni hanno messo in allarme gli investitori. Attesa oggi per i dati sull’occupazione e per gli interventi dei banchieri Fed. Occhi puntati sulla Gran Bretagna, con il premier Johnson che deve presentare la sua ultima offerta per la Brexit di Chiara Di Cristofaro

Torna lo spettro della recessione globale e i listini europei sono tutti in rosso. Dopo i dati negativi diffusi ieri pomeriggio negli Stati Uniti sul settore manifatturiero, stamattina è arrivata la decisione dei cinque principali istituti di ricerca tedeschi che hanno rivisto significativamente al ribasso le stime economiche per la Germania e hanno confermato che l'industria tedesca è in fase di recessione. Intanto, sul fronte della Brexit, Boris Johnson dovrebbe presentare oggi all'Ue la sua offerta finale in vista della scadenza del 31 ottobre. Johnson ha detto che se Bruxelles non lo prenderà in considerazione gli Uk non proseguiranno con i negoziati e lasceranno l’Ue senza accordo. In questo contesto, non aiutano neanche le tensioni geopolitiche, con la ripresa delle proteste a Hong Kong e il lancio di un missile da parte della Corea del Nord.

Qualche accenno di tensione sui BTp, spread torna in area 150

Sul fronte obbligazionario da segnalare lo spread Italia-Germania salito a 150 punti, con il decennale italiano probabilmente indebolito dalla comunicazione da parte del Tesoro di un nuovo Btp 10 anni indicizzato all’inflazione europea. Ieri infatti il ministero delle Finanze ha dato mandato a 10 banche per il collocamento di un nuovo Btp indicizzato in euro a 10 anni con scadenza maggio 2030, cancellando allo stesso tempo l’asta prevista per il 25 ottobre. Oggi la Bce pubblica per la prima volta il nuovo tasso benchmark per il mercato interbancario a breve termine, l’Estr. Il passaggio sarà molto lento e l’Eonia sarà dismesso il 3 gennaio 2022.

A zionario europeo sui minimi da un mese, a Milano salgono Ubi e Bpm

I timori di una recessione globale in arrivo quindi si fanno sempre più concreti e i listini azionari europei scivolano sui minimi da un mese. Sull'azionario milanese continuano a salire Banco Bpm e Ubi Banca, sempre al centro di ipotesi di un possibile risiko bancario in arrivo. In rialzo anche Finecobank e Bper Banca, mentre i cali sono generalizzati sul resto del listino, Si salva Saipem, con Goldman Sachs che ha alzato il target price sul titolo confermando il rating neutral. Vendite su Ferragamo, scesa sotto i 17 euro, mentre in coda al listino sono pesanti anche Pirelli e Telecom. Fuori dal listino principale, acquisti su Safilo Group dopo le indiscrezioni su un interesse di Kering, mentre Bio-On non riesce a fare prezzo e segna un calo teorico del 10%.

Sterlina in discesa prima della presentazione del piano per la Brexit del primo ministro inglese Boris Johnson. Il premier interverrà al congresso del Partito conservatore per illustrare quella che viene indicata come l'offerta finale per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea evitando che l'operazione scatti a fine mese senza alcun tipo di intesa. Tutta l'attenzione è puntata su quale via d'uscita Johnson presenterà sul cosiddetto «backstop», cioè la soluzione pensata per regolare i controlli e gli scambi commerciali al confine tra Repubblica d'Irlana (appartenente all'Ue) e Irlanda del Nord (Regno Unito). Secondo la stampa, il premier proporrà una soluzione ponte fino al 2025 che prevede l'assenza di controlli doganali per prodotti agricoli e manifatturieri. Ma gli osservatori e gli analisti assegnano poche chance di riuscita a tale strategia.

Occupazione Usa e auto tedesche sotto la lente

Oggi gli occhi saranno presumubilmente ancora puntati sui rischi di recessione Usa, anche se il dato in programma (stime Adp sui nuovi occupati a settembre) è di caratura inferiore rispetto all’indice Ism manufatturiero di ieri. Saranno però in calendario anche diversi interventi di esponenti della Federal Reserve (Barkin, Harker e Williams), che potranno offrire indicazioni interessanti su come si muoverà la Banca centrale Usa per contrastare l’ormai probabile frenata economica. In Europa pochi indicatori di rilievo, anche se vista la situazione economica non si dovranno sottovalutare i dati sulle nuove immatricolazioni auto in Germania.