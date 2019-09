Mercati stabili dopo il taglio dei tassi Fed L’annuncio della Fed che non ci saranno altri tagli del costo del denaro nel 2019 e nel 2020 in un primo momento ha colto negativamente di sorpresa i mercati ma Wall Street è riuscita a chiudere oltre la parità e in leggero rialzo hanno chiuso le piazze asiatiche con la sola eccezione di Shanghai

La decisione della Fed di tagliare i tassi di un quarto di punto era attesa dagli investitori. Meno l'annuncio che non ci saranno altri tagli del costo del denaro nel 2019 e nel 2020. Così come non era scontato il fatto che anche la sforbiciata decisa ieri non fosse stata presa all'unanimità (un esponente del board voleva un taglio di 50 punti mentre altri due dissidenti avrebbero preferito mantenere i tassi invariati).

L’annuncio in un primo momento ha colto negativamente di sorpresa i mercati ma Wall Street è riuscita comunque a chiudere oltre la parità e in leggero rialzo hanno chiuso le piazze asiatiche con la sola eccezione di Shanghai. Intanto le prime indicazioni che arrivano dai futures sulle piazze europee danno un’apertura contrastata per l’Europa.

Il cambio euro / dollaro

La decisione della Fed ha avuto un impatto negativo sul mercato dei bond i cui rendimenti sono risaliti marginalmente e sull’euro-dollaro che si è indebolito in scia all’apprezzamento del biglietto verde. Non si è trattato tuttavia di scossoni degni di nota e la moneta unica si conferma oltre la soglia di 1,10 dollari.