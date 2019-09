Borse giù: frena ancora manifattura Germania. A Piazza Affari Juve ko - Indici e quotazioni Le Borse europee sono in chiara flessione: a settembre l'attività economica tedesca e in particolare il manifatturiero si è contratta. A Milano pesante Juventus dopo l'annuncio della aumento di capitale . Acconto di dividendo per Eni di Andrea Fontana

Avvio debole per Wall Street, quando sono in chiara flessione le Borse europee dopo la pubblicazione degli indici mensili sull'attività economica, e in particolare manifatturiera, tedesca: si tratta, come nota Ihs Markit, di valori minimi toccati nel corso degli ultimi mesi. In particolare il composito ha toccato il minimo da 83 mesi, l'indice per i servizi è al minimo da nove mesi, quello manifatturiero al minimo da 123 mesi. Francoforte è la più penalizzata tra le Borse: il Dax30 cede oltre l'1%.

Pesano anche negoziato Usa-Cina, tensione MO e export Corea

Anche i listini asiatici sono sottotono (Hong Kong e Pechino in particolare) mentre Tokyo è chiusa per festività: l'incertezza sulla evoluzione del negoziato Usa-Cina sul commercio - che venerdì è stata alimentata dalle indiscrezioni, poi rettificate, sull'annullamento della visita dei funzionari di Pechino nel Montana e in Nebraska - e le tensioni tra Arabia Saudita e Iran che stanno ri-alimentando la corsa del greggio continuano a pesare. A questo, secondo gli esperti, si sono aggiunti i dati molto negativi sulla contrazione superiore al 22% dell'export coreano ad agosto.

A Milano, Juventus ko e Eni stacca l'acconto sul dividendo

A Piazza Affari il FTSE MIB cede circa l'1%. Scivola Juventus Fc che venerdì ha annunciato una operazione di aumento di capitale fino a 300 milioni con l'impegno dell'azionista di controllo Exor a sottoscrivere la sua quota. Scende Eni che oggi tratta ex dividendo avendo staccato l'acconto (0,43 centesimi per azione) sulla cedola 2019. Male anche Salvatore Ferragamo. Giù Atlantia dopo che S&P ha abbassato i rating della holding e anche delle controllate Aspi e Adr. Giù tutto il comparto bancario a cominciare da Unicredit e Banco Bpm. Bene Enel, la migliore sul Ftse Mib insieme alle utility.

Auto ko: i costruttori in allarme su ipotesi Brexit senza accordo

Nel resto d'Europa le vendite colpiscono le banche, le materie prime e il settore auto. Questa mattina le principali associazioni dei

produttori auto e componentistica europee hanno lanciato un appello

al Regno Unito e alla Ue 'per evitare uno scenario 'no deal''. Secondo le associazioni «un mercato libero da barriere è cruciale per il successo del settore auto che è profondamente integrato». I dati dell'Organizzazione mondiale del commercio su auto e van «significherebbe 5,7 miliardi a carico dell'industria e dei consumatori britannici e della Ue». Tra le associazioni firmatarie dell'appello Acea (produttori auto), Clepa (componentistica), 21 associazioni nazionali (compresa l'Anfia italiana).



Euro sotto 1,10 dollari dopo dati Germania

Sul mercato valutario,l'euro si è indebolito alla pubblicazione dei dati Markit sulla Germania tornando sotto quota 1,10 dollari, ai minimi dal 12 settembre.