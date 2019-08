Borse positive. L’aria di crisi di Governo riporta spread sopra 200 Il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi torna ad allargarsi con il rendimento del decennale che supera l'1,5%. Ma il movimento non è dovuto solo al'incertezza politica: generalizzati i realizzi sui titoli sovrani dopo il rally degli ultimi giorni. Bce conferma la politica monetaria accomodante di Andrea Fontana

Sono tutte positive le Borse europee che provano a risalire e accolgono i dati migliori delle previsioni sugli scambi commerciali cinesi di luglio. Intanto la Bce, nel suo bollettino mensile, ha confermato la volontà di mantenere una politica monetaria accomodante se l'inflazione resterà ai livelli inferiori ai target previsti.

I principali indici azionari sono in rialzo, a cominciare da Parigi che sale di oltre l'1%, e lo stesso fa Milano: il FTSE MIB per il momento non è scosso dall'elevata tensione nella maggioranza di governo in Italia che potrebbe portare anche alle elezioni in autunno. Discorso diverso per i titoli sovrani: in rialzo lo spread BTp/Bund che varca al rialzo la soglia dei 200 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco è indicato a 209 punti base, in rialzo di 10 punti base rispetto ai 199 punti base del finale della vigilia. Sale anche il rendimento dei BTp decennale benchmark che si attesta all'1,52% a fronte dell'1,41% segnato ieri sera in chiusura.

Borse asiatiche contrastate invece in scia a Wall Street che ha recuperato parte del terreno perso nell’ultima settimana. In un mese di agosto storicamente più volatile rispetto alla media i timori riguardo un possibile rallentamento dell’economia globale, alimentati in parte dai dati macroeconomici deludenti e in parte dall’escalation sul fronte della guerra commerciale, hanno spinto gli investitori in queste settimane a vendere le azioni per riposizionarsi sul reddito fisso. In particolare nella giornata di ieri segnata dalla decisione a sorpresa di tre banche centrali (quelle di India, Thailandia e Nuova Zelanda) di tagliare i tassi.

Non solo BTp, realizzi sui governativi dopo il rally

Il mercato in queste ultime settimane vende azioni e compra bond insomma e di questo trend ha beneficiato anche il BTp i cui rendimenti ieri sono piombati ai minimi dal 2016 in scia a tutto il mercato obbligazionario. Dopo i forti acquisti di ieri tuttavia il mercato pare orientato a prendere profitto sul mercato del reddito fisso. I rendimenti dei principali titoli governativi dell’Eurozona sono tutti in rialzo.

Bce: tassi accomodanti e nuovi interventi se inflazione resta debole

La Bce, nel bollettino, mette in risalto ancora la «necessità di un orientamento di politica monetaria altamente accomodante per un prolungato periodo di tempo, poiché i tassi di inflazione, sia nella realtà sia nelle proiezioni, si sono collocati costantemente al di sotto di livelli in linea con il valore previsto».