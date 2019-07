Asta BoT, tassi tornano negativi. Piazza Affari corre con le banche Spread in calo, punta verso quota 200 punti di Chiara Di Cristofaro

Borse europee col freno tirato nel giorno della testimonianza di Powell al Congresso, con Piazza Affari corre grazie alle banche e il FTSE MIB che riaggancia i 22mila punti. Il presidente della Fed Jerome Powell parlerà oggi di fronte al Congresso Usa, un appuntamento molto atteso perché segnerà il percorso della Banca centrale americana nei prossimi mesi. Il mercato al momento sconta con una probabilità del 98,5% un taglio dei tassi di 25 punti base nella prossima riunione del 30-31 luglio anche se gli ultimi dati sull'occupazione diffusi venerdì scorso, migliori delle attese, hanno tolto un po' di certezze.

Un taglio dei tassi Usa appare certo, il punto è quando sarà realizzato e Powell potrebbe dare indicazioni in questo senso nella sessione di domande e risposte dopo il discorso ufficiale. «Dopo l’ultima riunione i Fed Funds Futures hanno iniziato a scontare fino a 0,5% di riduzione a luglio e 4 tagli da 0,25% entro fine d’anno, attese in parte ridimensionate dopo il dato positivo sull’occupazione - commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors - Powell, che finora ha parlato più di un taglio precauzionale che dell’inizio di un ciclo di riduzione del costo del denaro, potrebbe oggi davanti al Congresso anche deludere gli investitori con un commento più attendista».

Sul fronte dei titoli di Stato, tornano in negativo i tassi dei BoT annuali, per la prima volta dal maggio 2018. Nel collocamento odierno il Tesoro ha emesso 6,5 miliardi di Buoni a 12 mesi scadenza 14/07/2020 spuntando un rendimento pari a -0,061%, in flessione di 13 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda che si è attestata a 9,581 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,47. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 12 luglio. Lo spread è in calo e punta verso 200 punti. Ieri il Tesoro ha concluso con successo la riapertura del titolo a 50 anni piazzando 3 miliardi attraverso un collocamento di sindacato. L’operazione ha fatto registrare un vero e proprio boom di domanda: le richieste sono state pari a 17 miliardi di euro.

Sull'azionario milanese, tornano gli acquisti sulle banche, che sostengono il listino, con Unicredit,Ubi Banca, Banco Bpme Bper Banca in cima al listino. In pole position anche Stmicroelectronics che beneficia del buon andamento del comparto tecnologico ieri a Wall Street. Acquisti anche su Saipem molto penalizzata ieri e con il petrolio in rialzo stamattina. In coda al listino le utility protagoniste della vigilia, debole Atlantia in attesa del cda di domani e con il Sole 24 ore che scrive che il gruppo sta per entrare nella partita Alitalia.Fuori dal listino principale, Inwit sale del 2% e tocca nuovi massimi dopo che Credit Suisse ha migliorato il target price sul titolo. Corre ancora Giglio Group con nuovi accordi nella moda e nel food.