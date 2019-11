Europa ingessata. A Milano arranca Buzzi e Atlantia resta osservata speciale

4' di lettura

Nell'ultima seduta della settimana le Borse europee oscillano attorno alla parità dopo un avvio in tono minore: i principali listini, Milano compresa, cercano il guizzo per portarsi sopra la parità, complici anche i dati macro positivi sull'inflazione e la disoccupazione nell'Eurozona. In particolare, l'inflazione a novembre è salita dell'1% su base annuale, mentre la disoccupazione a ottobre è calata al 7,5%, il tasso più basso da luglio 2008 (in Italia calo al 9,7% rispetto a 9,9% a settembre e a 10,7% un anno prima). In Italia l'Istat ha diffuso anche il dato sul Pil, confermato in rialzo dello 0,1% nel terzo trimestre e dello 0,3% su anno.

Per quanto riguarda i titoli, sotto i riflettori il comparto retail nel giorno del Black Friday, che dà il via alla stagione degli acquisti di Natale, che secondo gli analisti potrà essere positiva. Spread in leggero rialzo in area 173 punti.

Attesa per Wall Street dopo la pausa del Ringraziamento

Come spesso ormai accade, gli indici sono appesi ai continui rovesciamenti di fronte nelle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Secondo gli esperti il sostegno di Washington ai manifestanti pro-democrazia di Hong Kong non dovrebbe comunque fare saltare il banco delle trattative, ma tensioni non sono escluse. Detto questo, mancano notizie «fresche», tanto più che ieri l'America era ferma per il giorno del Ringraziamento, così come Wall Street (oggi la seduta oltreoceano sarà più breve).

È probabile che la piazza americana possa allinearsi agli altri mercati azionari globali, tenendo d'occhio il botta e risposta tra Usa e Cina su Hong Kong. Trump ha firmato una legge che da il potere al Governo di imporre sanzioni, che possono portare alla revoca dello status di partner commerciale privilegiato di cui oggi gode Hong Kong, in caso di violazioni dei diritti umani. Una provocazione per la Cina che ha minacciato ritorsioni alimentando timori sull’esito della partita sui dazi.

A Milano male Atlantia e Buzzi, tengono utility

A Piazza Affari soffre ancora Atlantia, arrivata a perdere anche più del 2%: una revoca delle concessioni appare un'ipotesi concreta viste le dichiarazioni del Governo e dell'orientamento a favore del Pd. Male anche Buzzi Unicem, tra le peggiori del listino principali, in calo Moncler e Cnh Industrial. Attenzione per Bper: ieri è stato annunciato una revisione del modello organizzativo di vertice, con l'uscita del Dg Togni (la carica è stata attribuita all'ad Alessandro Vandelli). Salvatore Ferragamo trova lo spunto per buoni rialzi, tengono le utility e Nexi aggiorna ulteriormente i massimi storici. Ancora sotto pressione la Juventus in attesa dell'avvio dell'aumento di capitale, il 2 dicembre. Fuori dal listino principale occhi su Mediaset, che sembra vicina a un accordo con Vivendi per chiudere il contenzioso sulla mancata vendita di Mediaset Premium. Oggi è prevista un udienza al Tribunale di milano per suggellare la pace, a meno di colpi di scena finali.

Spread in leggero rialzo in area 173 punti

Stabile lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario dei titoli di Stato Mts. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco è indicato a 173 punti base, dopo l'apertura a 171 punti, lo stesso livello di ieri. Si mantiene grossomodo stabile anche il rendimento del BTp decennale italiano che è indicato all'1,34% rispetto all'1,35% del closing precedente.

Ieri è stata una giornata di rinnovate tensioni anche sul nostro debito pubblico con lo spread tornato oltre i 172 punti (rilevazione Reuters) dopo un’asta che ha visto il Tesoro raccogliere oltre 5 miliardi di nuovi titoli ma con rendimenti in rialzo. Titoli di Stato e mercato valutario potrebbero oggi essere condizionati dalla nuova rilevazione sull’andamento dell’inflazione nell’area euro. Come noto infatti la politica monetaria della Bce è dettata dall’andamento dei prezzi perchè, per statuto, la Bce deve perseguire l’obiettivo di un indice dei prezzi al consumo intorno al 2 per cento. Attualmente siamo ben lontani da questi livelli e per questo la Bce ha rilanciato la sua politica di stimoli monetari.

Andamento dello spread Btp / Bund

Euro poco mosso, petrolio in calo

Sul mercato valutario, l'euro è poco mosso e vale 1,1009 dollari (1,1005 ieri), mentre contro yen vale 120,568(120,5 ieri). Il dollaro/yen è a 109,515. Il petrolio è in leggero calo, ma i future a quest'ora sono poco indicativi: il contratto a gennaio sul Wti scende dello 0,17% a 58,15 dollari al barile, mentre il Brent a di pari scadenza vale 63,8 dollari (-0,11%).