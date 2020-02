Borse in flessione dopo aumento vittime virus. Tokyo in leggero calo La cautela dell'OMS sulla fine dell'epidemia e i nuovi dati su vittime e contagi suggeriscono una pausa dai rialzi. Occhi puntati sull’inflazione tedesca e americana

(REUTERS)

2' di lettura

Sono in calo i mercati azionari europei, alle prese con la successione di notizie attorno alla diffusione dell’epidemia di coronavirus: l'accelerazione dei decessi e dei contagiati in Cina e l'invito alla cautela dell'OMS sulla fine dell'epidemia favoriscono i realizzi dopo i continui rialzi degli ultimi giorni. La Borsa di Tokyo ha archiviato la seduta in frazionale calo appesantita da rinnovati timori per la progressione dell’epidemia di coronavirus nonostante i guadagni del giorno precedente a Wall Street.

L’indice Nikkei dei titoli guida si è fermato a -0,14% a 23.827,23 punti e il più ampio indice Topix è sceso dello 0,34% a 1.713,08 punti. Mentre il presidente cinese Xi Jinping ieri ha accolto con favore il calo del numero di nuovi casi di infezione da coronavirus dall’inizio della settimana, l'Organizzazione mondiale della sanità ha spiegato che è «troppo presto» per predire la fine dell'epidemia e le autorità della provincia cinese centrale di Hubei, epicentro dell’epidemia, hanno annunciato giovedì 242 decessi aggiuntivi e 14.840 nuovi pazienti solo in questa regione.

Anche le Borse cinesi chiudono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,71%, a 2.906,07 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,77%, a quota 1.771,61.

Ieri giornata di acquisti per le Borse mondiali

Ieri nuova giornata all’insegna degli acquisti per le Borse mondiali, che avevano reagito con favore alle indicazioni che la diffusione del virus cinese sta rallentando e che sembravano soprattutto circoscrivere (almeno sotto l’aspetto economico) l’impatto dell’epidemia. Agli ormai canonici record di Wall Street e di alcuni listini europei si aggiunge anche l’avanzata del FTSE MIB, che ha aggiornato ancora una volta i massimi dai mesi successivi allo scoppio della crisi Lehman. In recupero anche il petrolio, a riprova ancora una volta di una nuova ondata di appetito per il rischio fra gli investitori.

Prosegue il momento positivo per i BTp

Nei confronti del nostro Paese si continua a respirare un clima favorevole anche per quanto riguarda i titoli di Stato, visto che ieri il rendimento del BTp decennale è sceso allo 0,91% fino a testare i minimi dalle settimane in cui si preparava il terreno all’arrivo del primo Governo guidato da Giuseppe Conte e altrettanto vale per lo spread con il Bund , ridotto a quota 130 punti base. Archiviato il collocamento dei BoT a 6 mesi avvenuto ieri (6 miliardi, con tassi in flessione a -0,319%) e soprattutto il boom di richieste sui BTp a 15 anni di due giorni fa (oltre 50 miliardi a fronte di un’emissione da 9 miliardi), oggi sarà il turno in asta per BTp a 3 e 7 anni, per un massimo di 5 miliardi.