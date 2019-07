Borse in calo dopo dati lavoro Usa, occhi su Wall Street In America sono stati creati più posti di lavoro del previsto, ma il tasso di disoccupazione è salito al 3,7%, comunque vicino ai minimi in 50 anni. A Piazza Affari bene A2a e Saipem, in coda St. Spread BTp-Bund in leggero rialzo sopra 210 di Eleonora Micheli e Stefania Arcudi

4' di lettura

Dopo la corsa delle ultime sedute e una prima parte di giornata in ribasso di circa mezzo punto percentuale, le Borse europee, inizialmente incoraggiate dai dati sull'occupazione americana, si sono assestate sui cali precedenti. Negli Stati Uniti sono stati creati più posti di lavoro del previsto, mentre il tasso di disoccupazione è inaspettatamente salito, comunque di poco e rimanendo intorno ai minimi di 50 anni. Questo fa calare Wall Street, che continua a rallentare il passo dopo i record di mercoledì: un dato sopra le stime fa aumentare la possibilità che la Federal Reserve rinvii il taglio dei tassi di interesse, che i mercati attendevano già a luglio.

Milano, dopo un avvio stabile, resta sotto la parità, risentendo della pressione dei realizzi. Del resto ieri il Ftse Mib ha riconquistato livelli che non vedeva da un anno. Dopo essere calato in area 205 lo spread, il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a dieci anni, sale leggermente rispetto alla vigilia e si attesta oltre 210 punti, con il rendimento dei Btp decennali attorno all'1,68%.

Dato lavoro Usa sopra le attese, ma salari salgono meno delle stime

A giugno le aziende americane hanno continuato ad assumere e lo hanno fatto con uno slancio maggiore rispetto al mese precedente, mentre il tasso di disoccupazione è salito di poco, rimanendo intorno ai minimi di 50 anni. I salari orari sono cresciuti mensilmente meno delle stime. Negli Stati Uniti il mese scorso sono stati creati 224.000 posti di lavoro mentre gli analisti ne attendevano 165.000 unità. Giugno è il mese numero 105 di fila in cui i datori di lavoro americani hanno reclutato personale, un nuovo record. Stando a quanto riferito dal dipartimento al Lavoro, il tasso di disoccupazione è salito dello 0,1% al 3,7%. I salari orari - attentamente monitorati perché indicano l'assenza o meno di pressioni inflative - sono cresciuti dello 0,22% (o di 0,06 dollari) su base mensile a 27,9 dollari; le previsioni erano per un +0,3%. Su base annuale sono saliti del 3,1%, sopra il range tra 1,9 e 2,2% segnato dal 2012 in poi e oltre la media del 2% degli ultimi sei anni. Le stime erano per un +3,2%.

Borse prudenti, occhi ora sulle scelte della Fed

Le Borse europee, comunque, sono prudenti e attendono di capire cosa farà la Federal Reserve, visto che quello sull'occupazione è il dato più seguito per decidere le proprie mosse di politica monetaria e, in modo particolare, sul possibile rinvio del taglio del costo del denaro, caldeggiato anche dal presidente americano, Donald Trump. Nelle ultime settimana sono aumentate le scommesse sul fatto che la Fed interverrà sui tassi americani già a luglio, annunciando una sforbiciata rispetto all’attuale livello del 2,25-2,5%, ma il dato sull'occupazione migliore delle stime potrà fare slittare in avanti la decisione. Intanto in Europa è stato annunciato che gli ordini al settore manifatturiero in Germania, in termini destagionalizzati, a maggio sono calati del 2,2% a livello mensile e dell'8,6% su base annuale.

Milano sopra quota 22mila punti

Piazza Affari si avvia comunque a chiudere una settimana estremamente positiva , con l'indice FTSE MIB che ha registrato in quattro sedute un guadagno attorno al 5%. Le banche, dopo un avvio tonico, risentono di qualche presa di beneficio, fatta eccezione di Banca Mps, che dopo la volata di oltre il 17% messa a punto la vigilia, anche oggi sale con convizione festeggiando anche la notizia che ieri l'istituto di Rocca Salimbeni ha collocato un bond unsecured di tipo senior preferred, a tasso fisso con scadenza 3 anni, destinato ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni. L’operazione rappresenta la prima emissione di uno strumento senior unsecured da parte della banca senese, dopo l’avvio del piano di ristrutturazione concordato con la Commissione europea. E' volatile Finecobank dopo che la società ha indicato di valutare l'emissione, entro il 2019, di uno strumento additional tier1 (At1), denominato in euro e destinato a investitori qualificati, per un importo nominale massimo di 200 milioni di euro, da quotarsi sul mercato non regolamentato irlandese. Tra i big del listino, rimane sotto la lente Atlantia, dopo la decisione di Moody's di porre il rating del gruppo sotto revisione per un eventuale downgrade. Il vicepremier, Luigi Di Maio, ha ribadito che va aperta una procedura per decidere sula concessione e che la decisione non deve essere correlata a un eventuale intervento del gruppo in Alitalia.