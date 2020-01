Scema l’effetto Wall Street: Europa in rosso. A Piazza Affari bene Ubi Ieri il Dow Jones ha chiuso sopra i 29mila punti per la prima volta nella storia. A Milano sono ben impostate le banche, occhi puntati anche su Fca di Eleonora Micheli

(REUTERS)

4' di lettura

Tornano le vendite sulle Borse europee,con gli investitori che stanno sposando un atteggiamento cauto nonostante ieri Wall Street abbia aggiornato nuovi massimi storici, con il Dow Jones che per la prima volta ha chiuso sopra l’importante soglia di 29mila punti. Dopo un avvio tonico, i listini hanno rallentato il passo, penalizzati dai timori sul contesto internazionale tornati in primo piano. Ieri, del resto, è stato fatto un passo importante che segna un periodo di distensione tra Stati Uniti e Cina, con la firma dell'accordo sulla fase 1 del commercio internazionale. Ma una pace vera e propria tra le due potenze è ancora tutta da scrivere : le tariffe già in vigore saranno eventualmente ritoccate solamente in occasione della firma della fase 2. Intanto dalle minute della Banca centrale europea relative alla riunione del consiglio direttivo del 12 dicembre scorso, il primo presieduto da Christine Lagarde, è emersa la volontà dell'istituto centrale di portare avanti le misure di allentamento di politica monetaria per favorire la ripresa dell'inflazione verso il target del 2% . Tuttavia i documenti hanno evidenziato che alcuni governatori hanno manifestato preoccupazione per gli effetti collaterali provocati dai tassi negativi . Effetti che potrebbero penalizzare il risparmio delle famiglie. Oltreoceano, intanto, va avanti la stagione delle trimestrali.

Milano, che ieri aveva registrato la performance peggiore, ha provato a salire, ma poi quasi ha azzerato i guadagni, mentre lo spread è in peggioramento in area 16e punti. Sono più deboli gli altri listini del Vecchio Continente.

Occhi puntati su Fca dopo immatricolazioni

A Piazza Affari Fiat Chrysler Automobiles ha più volte cambiato la direzione di marcia, nel giorno in cui sono stati diffusi i dati sulle immatricolazioni europee di dicembre, che per il gruppo italo-americano sono andate peggio rispetto a quelle generali: a dicembre sono aumentate del 13,8% rispetto a un anno prima, contro il +21,4% del mercato. Anche nell'intero 2019 la casa auto ha registrato vendite in calo del 7,3%, contro un rialzo di quelle complessive dell’1,2%. La futura sposa Peugeott ha fatto anche peggio, con un ribasso delle immatricolazioni del 2019 del 10% Della galassia Agnelli vanno bene le Cnh Industrial, e le Exor, mentre arretrano le azioni della Juventus Fc. e le Ferrarii.

Banche ben intonate, in evidenza Ubi

Le banche puntellano il listino, con Banco Bpm e Ubi Banca in evidenza. A Ad accendere i riflettori sugli istituti italiani è un report targato Goldman Sachs, nel quale si ricorda che mentre lo spread è tornato ai livelli di inizio 2018, le banche italiane non hanno recuperato, rimanendo in media almeno il 20% al di sotto dei prezzi di due anni fa. In più per gli istituti di piccole e medie dimensioni si potrebbero profilare operazioni di aggregazioni, unica strada per rendere più efficienti le strutture e ridurre ulteriormente i costi, dopo i tagli già effettuati negli ultimi anni. In pole position per eventuali operazioni straordinarie ci potrebbe essere proprio Ubi, che secondo Goldman potrebbe finire sposa a Banco Bpm.

Moncle r e Ferragamo in calo, bene St

Sono scattate le prese di beneficio su Moncler , dopo che ieri le quotazioni avevano aggiornato nuovi massimi storici. Nel settore della moda vanno male anche le Salvatore Ferragamo. Atlantia rialza la testa, dopo il crollo della vigilia innescato dal timore che sia più vicina la revoca delle concessioni autostradali. Il ministro all'Economia, Roberto Gualtieri, non si è tuttavia sbilanciato, invitando ad attendere le decisioni del Mit. Sono ben impostate anche le azioni di Stmicroelectronics, sulla scia dell’andamento del Nasdaq oltre che sulla spinta del giudizio positivo di Barclays, che ha portato da 21,5 a 30 euro il target di prezzo. Fuori dal paniere principale, corrono le azioni di Banca Mps, festeggiando la mossa dell'istituto senese che ieri ha piazzato un bond subordinato tier 2 da 400 milioni di euro.

Euro poco mosso nel giorno minute Bce

Sul fronte dei cambi, l'euro è poco mosso nei confronti del biglietto verde:, nel giorno in cui sono stati pubblicati i documenti relativi all'ultima riunione del consiglio direttivo della Bce. Le minute hanno evidenziato che l'istituto centrale va avanti nella sua politica monetaria accomodante, ma alcuni membri del consiglio hanno espresso preoccupazione per l'effetto dei tassi negativi. Il petrolio è volatile.